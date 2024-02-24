توقعات بزيادة إنتاج الفولاذ في الصين والهند

أفاد تقرير بأن انتاج الفولاذ في الصين والهند من المرجح أن ينمو على مدار الشهور القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الانكماش على أساس سنوي في الإنتاج العالمي في يناير الماضي، يخفي زيادة كبيرة في البلدين من شهرين سابقين.

وقال موقع كابيتال إيكونوميكس "يجب أن يعني زيادة الإنتاج وتراجع الطلب أن تنخفض أسعار الصلب في الصين بحلول نهاية العام".

وقفز انتاج الصلب عالميا باستثناء الصين بواقع 3ر4 % على أساس سنوي في يناير الماضي.

وجاء أغلب النمو من الهند للوفاء بالطلب المتنامي من قطاع التشييد وصناعات السيارات، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن التقرير.

ويجب أن يعزز تراجع أسعار الطاقة في أوروبا، إلى جانب تيسير السياسة النقدية، الإنتاج في القارة.





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