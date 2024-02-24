توقعات بزيادة إنتاج الفولاذ في الصين والهند

(MENAFN
- Al-Bayan)
أفاد تقرير بأن انتاج الفولاذ في الصين والهند من المرجح أن ينمو على مدار الشهور القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن الانكماش على أساس سنوي في الإنتاج العالمي في يناير الماضي، يخفي زيادة كبيرة في البلدين من شهرين سابقين.
وقال موقع كابيتال إيكونوميكس "يجب أن يعني زيادة الإنتاج وتراجع الطلب أن تنخفض أسعار الصلب في الصين بحلول نهاية العام".
وقفز انتاج الصلب عالميا باستثناء الصين بواقع 3ر4 % على أساس سنوي في يناير الماضي.
وجاء أغلب النمو من الهند للوفاء بالطلب المتنامي من قطاع التشييد وصناعات السيارات، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء عن التقرير.
ويجب أن يعزز تراجع أسعار الطاقة في أوروبا، إلى جانب تيسير السياسة النقدية، الإنتاج في القارة.
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