الاتحاد الأوروبي يسلم 50 مركبة إلى قوات الأمن الأوكرانية

سلمت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين 50 مركبة إلى الشرطة الأوكرانية وسلطات الادعاء، كجزء من فعاليات إحياء الذكرى الثانية لبدء الحرب.

وكتبت المفوضية في منشور لها على موقع إكس، مرفق بمقطع فيديو لها وهي تتفقد المركبات في كييف: إن المركبات البيضاء الملائمة لجميع التضاريس ستساعد في إحلال "الأمن والاستقرار في الأراضي التي حررتها القوات المسلحة الأوكرانية الشجاعة ودعم السكان".

وأضافت في بيان "يأتي هذا التسليم بعد وقت قصير من تقديم الاتحاد الأوروبي آلة حديثة لإزالة الألغام إلى أوكرانيا. بتلك المعدات، ندعم أوكرانيا في جعل الأراضي المحررة آمنة مرة أخرى".





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