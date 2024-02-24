مقتل عنصرين من الحرس الوطني الأمريكي في تحطم مروحية

لقي اثنان من أفراد الحرس الوطني الأمريكي حتفهما، بعد تحطم مروحية عسكرية، بشمال شمال ولاية "ميسيسيبي" خلال رحلة تدريب روتينية.

وذكر الحرس الوطني في ولاية "ميسيسيبي" أن المروحية طراز "إيه إتش-64 أباتشي" تحطمت حوالي الساعة الثانية مساء، في منطقة غابات، بالقرب من "بونفيل" في مقاطعة "برنتيس"، حسب شبكة "إيه.بي.سي نيوز" الأمريكية اليوم السبت.

وذكر حاكم ولاية "ميسيسيبي"، تات ريفيز أن اثنين من أفراد الحرس الوطني، على متن المروحية، لقيا حتفهما في الحادث أمس الجمعة.





تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز