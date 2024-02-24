القوات السورية تخلي موقعاً عسكرياً قرب الحدود مع الجولان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أخلت القوات السورية موقعاً عسكرياً بالقرب من خط اتفاق وقف إطلاق النار بريف القنيطرة على الحدود مع الجولان السوري وذلك بطلب من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).
وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم السبت، إن "قوة عسكرية من اللواء 90 التابع لقوات النظام برفقة قوات يونيفيل توجهت لإخلاء الموقع في منطقة تل الكروم بريف القنيطرة وإعادة تموضعها في منطقة قريبة منه".
ووفق المرصد، سيرت الشرطة العسكرية الروسية أمس دورية تفقدية في ريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل"، مشيرا إلى أن الدورية تتألف من ثلاث
عربات عسكرية، تجولت في المنطقة تزامنا مع تحليق الطيران المروحي الروسي على علو منخفض في سماء المنطقة لتأمين الحماية لها.
وأشار إلى أن الدورية انطلقت من نقاط تمركز القوات الروسية في بلدة المعلقة وجابت قرى وبلدات المعلقة والتلول الحمر والرفيد والأصبح ومن ثم عادت أدراجها لنقاط تمركزها في المعلقة".
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