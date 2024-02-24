القوات السورية تخلي موقعاً عسكرياً قرب الحدود مع الجولان

أخلت القوات السورية موقعاً عسكرياً بالقرب من خط اتفاق وقف إطلاق النار بريف القنيطرة على الحدود مع الجولان السوري وذلك بطلب من القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل).

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن في بيان صحفي اليوم السبت، إن "قوة عسكرية من اللواء 90 التابع لقوات النظام برفقة قوات يونيفيل توجهت لإخلاء الموقع في منطقة تل الكروم بريف القنيطرة وإعادة تموضعها في منطقة قريبة منه".

ووفق المرصد، سيرت الشرطة العسكرية الروسية أمس دورية تفقدية في ريف القنيطرة بالقرب من الجولان السوري المحتل"، مشيرا إلى أن الدورية تتألف من ثلاث

عربات عسكرية، تجولت في المنطقة تزامنا مع تحليق الطيران المروحي الروسي على علو منخفض في سماء المنطقة لتأمين الحماية لها.

وأشار إلى أن الدورية انطلقت من نقاط تمركز القوات الروسية في بلدة المعلقة وجابت قرى وبلدات المعلقة والتلول الحمر والرفيد والأصبح ومن ثم عادت أدراجها لنقاط تمركزها في المعلقة".





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