قرقاش: رأس الحكمة مشروع ملهم يعود بالخير على مصر والإمارات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن رأس الحكمة مشروع ملهم يعود بالخير على مصر والإمارات ضمن مفهومنا للبعد الجيو اقتصادي لعلاقات الإمارات العربية والاقليمية والدولية.
وقال معاليه على حسابه في منصة إكس "مشروع رأس الحكمة خطوة نوعية أخرى في تعزيز الروابط الإماراتية المصرية من بوابة الاقتصاد والاستثمار، شراكة الماضي والحاضر هي ايضا شراكة المستقبل".
وأضاف معاليه "مشروع ملهم يعود بالخير على مصر والإمارات ضمن مفهومنا للبعد الجيو اقتصادي لعلاقات الإمارات العربية والاقليمية والدولية".
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