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قرقاش: رأس الحكمة مشروع ملهم يعود بالخير على مصر والإمارات

2/24/2024 5:19:41 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة أن رأس الحكمة مشروع ملهم يعود بالخير على مصر والإمارات ضمن مفهومنا للبعد الجيو اقتصادي لعلاقات الإمارات العربية والاقليمية والدولية.

وقال معاليه على حسابه في منصة إكس "مشروع رأس الحكمة خطوة نوعية أخرى في تعزيز الروابط الإماراتية المصرية من بوابة الاقتصاد والاستثمار، شراكة الماضي والحاضر هي ايضا شراكة المستقبل".

وأضاف معاليه "مشروع ملهم يعود بالخير على مصر والإمارات ضمن مفهومنا للبعد الجيو اقتصادي لعلاقات الإمارات العربية والاقليمية والدولية".


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