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«طرق دبي» تنال شهادة الأيزو في الاستدامة المالية

2/24/2024 5:19:40 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

حصلت هيئة الطرق والمواصلات في دبي على شهادة الأيزو في مجال (الاستدامة المالية) لتكون بذلك الأولى على مستوى الشرق الأوسط. وقد منح المعهد البريطاني للمعايير (BSI) الشهادة للهيئة التي تمكنت بدورها من تحقيق الشروط كافة، التي تضمنت تنفيذ ورشة تدريبية داخلية من قبل الشركة لفريق الإدارة المالية في الهيئة لفهم متطلبات المعيار وكيفية تطوير نظام العمل في الإدارة، وقيام فريق الإدارة بتحويل تعلمهم إلى ممارسة وتنفيذ متطلبات نظام العمل.

جهود الهيئة في الاستدامة المالية

وقال أحمد علي الكعبي مدير تنفيذي الإدارة المالية في هيئة الطرق والمواصلات: "تتناسب جهود الهيئة في مجال الاستدامة المالية والتي تتمثل في امتلاكها إطاراً قوياً للإدارة المالية متوافق مع الخطة الاستراتيجية للهيئة، بالإضافة إلى تأسيس نظام الإدارة الشامل لضمان التخطيط السليم والتنفيذ والرصد والإبلاغ ودعم كل ذلك بمبادرات وبرامج متنوعة من خلال الإطار العام، الذي يعتمد على نموذج التحسين المستمر والحوكمة لضمان نجاحها، كما عملت الهيئة على تنويع الإيرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحسين قيمة الأصول."

نتائج تطبيق الاستدامة المالية

وأضاف الكعبي: أن من أبرز النتائج الملموسة لتطبيق الاستدامة المالية تطوير الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بمتطلبات هذه الاستدامة وإجراء الرقابة والحوكمة، ووضع خطة انتقالية وخطة تنفيذ استراتيجية وتحليل سيناريو وتقييم تأثير المخاطر، وإصدار تقرير يوضح تأثيرات الاستدامة المالية والتقدم والأداء والنتائج.

ومن نتائج تطبيق الاستدامة المالية أيضاً دمج المبادئ الأساسية للإستدامة المالية في العمليات والأنشطة والمنتجات والخدمات، وموائمة الاستراتيجية والعمليات مع المتطلبات التنظيمية لتوقعات أصحاب القرار، وزيادة شفافية السياسات والعمليات والاستدامة التنظيمية والأداء.

الاستدامة المالية وارتباطها بالاستراتيجية


إن (الاستدامة المالية) هي عملية تنظيم الأعمال المالية وإدارة التأثيرات الاقتصادية والبيئية والمجتمعية، التي تمثل نهجاً وسياسةً تتبعها الإدارة لتعزيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الاقتصادية والبيئة وتسخيرها لخدمة المجتمع، وتهدف إلى المساهمة في تحقيق مبادئ ومتطلبات التنمية المستدامة وتحديد آليات تطبيق أفضل الممارسات ودمجها داخل منظومة الأعمال والخدمات، لضمان تكاملها مع جميع الأنشطة والمبادرات والمساهمة في تحقيق التوجهات الاستراتيجية للهيئة.

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