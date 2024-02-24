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واشنطن: هجوم الحوثيين على السفينة روبيمار أدى إلى تسرب نفطي

2/24/2024 5:10:15 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) واشنطن/PNN-قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، ليل الجمعة ــ السبت، إن الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثيين في اليمن على سفينة البضائع روبيمار في 18 فبراير/شباط "سبّب أضراراً جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلاً".

في غضون ذلك، قالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية في بيان على شبكة للتواصل الاجتماعي، إن قوات أميركية تمكّنت في وقت مبكر الجمعة من "إسقاط ثلاث مسيّرات انقضاضية حوثية قرب عدد من سفن الشحن التجاري تعمل في البحر الأحمر. ولم تُصَب السفن بأيِّ أضرار".

وفي بيان صدر في وقت لاحق، قالت إن القوات الأميركية دمرت "سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين المدعومين من إيران كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر". وأضافت أن "تلك الضربات نفذت بين الساعة 12:30 ظهرًا و 7:15 مساءً بتوقيت صنعاء، وشُنَّت دفاعاً عن النفس".

وذكرت أن "سنتكوم رصدت هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وحددت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".

ويشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر وبحر العرب على سفن تجارية يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

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