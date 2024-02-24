واشنطن: هجوم الحوثيين على السفينة روبيمار أدى إلى تسرب نفطي

(MENAFN
- Palestine News Network )
واشنطن/PNN-قالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، ليل الجمعة ــ السبت، إن الهجوم الذي نفذته جماعة الحوثيين في اليمن على سفينة البضائع روبيمار في 18 فبراير/شباط "سبّب أضراراً جسيمة للسفينة وتسريب بقعة نفط بطول 18 ميلاً".
في غضون ذلك، قالت القيادة العسكرية المركزية الأميركية في بيان على شبكة للتواصل الاجتماعي، إن قوات أميركية تمكّنت في وقت مبكر الجمعة من "إسقاط ثلاث مسيّرات انقضاضية حوثية قرب عدد من سفن الشحن التجاري تعمل في البحر الأحمر. ولم تُصَب السفن بأيِّ أضرار".
وفي بيان صدر في وقت لاحق، قالت إن القوات الأميركية دمرت "سبعة صواريخ كروز متنقلة مضادة للسفن تابعة للحوثيين المدعومين من إيران كانت معدة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر". وأضافت أن "تلك الضربات نفذت بين الساعة 12:30 ظهرًا و 7:15 مساءً بتوقيت صنعاء، وشُنَّت دفاعاً عن النفس".
وذكرت أن "سنتكوم رصدت هذه الصواريخ في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وحددت أنها تمثل تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطقة".
ويشنّ الحوثيون هجمات في البحر الأحمر وبحر العرب على سفن تجارية يشتبهون في أنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعمًا لقطاع غزة الذي يتعرض لحرب إبادة إسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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