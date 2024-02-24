مستعمرون يدمرون أسلاكا شائكة جنوب شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN-دمر مستعمرون، اليوم السبت، أسلاكا شائكة تحيط بأراضٍ في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.
وأفاد القائم بأعمال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم محمد عزيز ، بأن مجموعة من المستعمرين دمروا أسلاكا شائكة، تحيط بأرض زراعية مساحتها ١٨ دونما تعود لاحد المواطنين من عائلة صويص.
يشار الى ان المستعمرين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجمتهم على أراضي المواطنين في منطقتي خلة النحلة وخلايل اللوز، تمثل بالاستيلاء على مساحات وزراعتها، ومنع اصحاب من الوصول اليها ونصب بيوتا متنقلة.
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