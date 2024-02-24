مستعمرون يدمرون أسلاكا شائكة جنوب شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN-دمر مستعمرون، اليوم السبت، أسلاكا شائكة تحيط بأراضٍ في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم.

وأفاد القائم بأعمال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم محمد عزيز ، بأن مجموعة من المستعمرين دمروا أسلاكا شائكة، تحيط بأرض زراعية مساحتها ١٨ دونما تعود لاحد المواطنين من عائلة صويص.

يشار الى ان المستعمرين صعدوا في الفترة الأخيرة من هجمتهم على أراضي المواطنين في منطقتي خلة النحلة وخلايل اللوز، تمثل بالاستيلاء على مساحات وزراعتها، ومنع اصحاب من الوصول اليها ونصب بيوتا متنقلة.