قصف إسرائيلي على بلدات بجنوب لبنان وسقوط صاروخين بالجليل الغربي

MENAFN - Palestine News Network ) بيروت/PNN-أفادت مصادر محلية في الجولان السوري المحتل، صباح اليوم السبت، أنه منذ الصباح الباكر يتواصل سماع أصوات طائرات حربية إسرائيلية تحلق بكثافة في سماء الجولان بالقرب من "خط وقف إطلاق النار"، وسفوح جبل الشيخ وتقاطع المناطق الحدودية السورية واللبنانية.

يشار، في السياق، إلى أن "حزب الله" أعلن عن تنفيذ 5 عمليات ضد "مواقع وانتشار" الجيش الإسرائيلي عند الحدود، أمس الجمعة، 3 منها في القطاع الشرقي واثنتان في القطاع الغربي؛ حسبما ورد في بيان له.

كما وقصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، مواقع وأطراف بلدات في جنوبي لبنان، في حين استهدف حزب الله مواقع إسرائيلية، وكذلك قصَف "تموضعات وتجمعات" للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية.