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صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الى 29606

2/24/2024 5:09:38 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29606 شهداء و69737 مصابا.


وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا و123 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.


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