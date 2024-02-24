صحة غزة: ارتفاع عدد الشهداء الى 29606
التاريخ
2/24/2024 5:09:38 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29606 شهداء و69737 مصابا.
وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا و123 مصابا خلال 24 ساعة الماضية.
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