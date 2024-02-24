Saturday, 24 February 2024 03:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

2/24/2024 5:09:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت مديرية الأمن العام ونظراً للحالة الجوية السائدة إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.


وأكدت المديرية على التأني عند القيادة لا سيما أنه من المتوقع هطول زخات بشكل عشوائي من الأمطار بمشيئة الله، وقد تكون غزيرة أحياناً ، كما اكدت على ضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية الخطرة.


ودعت المديرية الى اتباع السلوك السليم عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.


كما دعت الى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

MENAFN24022024000208011052ID1107893746

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث