الأمن يحذر من حالة عدم الاستقرار الجوي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - دعت مديرية الأمن العام ونظراً للحالة الجوية السائدة إلى ضرورة الابتعاد عن جوانب الأودية وأماكن تشكل السيول وعدم المجازفة بقطعها سيراً على الأقدام أو بالمركبات.



وأكدت المديرية على التأني عند القيادة لا سيما أنه من المتوقع هطول زخات بشكل عشوائي من الأمطار بمشيئة الله، وقد تكون غزيرة أحياناً ، كما اكدت على ضرورة الابتعاد عن التجمعات المائية الخطرة.



ودعت المديرية الى اتباع السلوك السليم عند استخدام وسائل التدفئة وعدم تركها مشتعلة عند النوم، وتوفير التهوية المناسبة للمنازل.



كما دعت الى عدم التردد بالاتصال على هاتف الطوارئ الموحد 911 إذا دعت الحاجة لذلك.

