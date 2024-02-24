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رأس الحكمة في مصر.. الإمارات ستضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة خلال شهرين

2/24/2024 5:09:37 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الإمارات العربية المتحدة ستضخ 35 مليار دولار استثمارات مباشرة في غضون شهرين في مصر التي تعيش واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية منذ عقود.
وأكد رئيس الوزراء أن هذه الحصيلة الدولارية ستستخدم في حل الأزمة الاقتصادية وستساهم في حل مشكلة النقد الأجنبي في مصر، التي تجد صعوبة في توفيره لتأمين احتياجاتها من الواردات وسداد ديونها الخارجية البالغة 165 مليار دولار، وفي السيطرة على مشكلة وجود سعرين للدولار، أحدهما رسمي في المصارف والآخر في السوق السوداء ويبلغ نحو ضعف السعر الرسمي.
وأوضح مدبولي أن هذه الاستثمارات ستضخ بموجب اتفاق تم توقيعه بين الحكومتين المصرية والإماراتية لـ"تنمية 170.8 مليون متر مربع في منطقة رأس الحكمة" على البحر المتوسط بشمال غرب مصر.













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