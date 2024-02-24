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واشنطن بوست تقدم تقييما صادما للعقوبات الأمريكية الأخيرة ضد روسيا

2/24/2024 5:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- استبعدت واشنطن بوست أن يكون لحزمة العقوبات الأمريكية الجديدة على روسيا أي تأثير سلبي كبير على اقتصادها، مشيرة إلى أن أحد أسباب ذلك يتجلى في المرونة التي تظهرها روسيا بوجه العقوبات.


وكتبت الصحيفة الأمريكية أنه بعد عامين من تصريح الرئيس (الأمريكي) جو بايدن بأن الاقتصاد الروسي سيتلقى "ضربة ساحقة"، إلا أنه من المتوقع هذا العام أن ينمو الاقتصاد الروسي بوتيرة أسرع من نظيره في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة.


وأضافت أنه من المستبعد أن تغير العقوبات الأمريكية الجديدة التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة الماضي هذا الواقع الحالي، نظرا للمرونة التي تتمتع بها روسيا مع احتدام المواجهات في ميادين التجارة والتمويل العالميين.


وأعلنت وزارات الخزانة والتجارة والخارجية الأمريكية يوم الجمعة فرض عقوبات واسعة النطاق على روسيا. وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تفرض أكثر من 500 عقوبة على روسيا كما تفرض قيودا على التصدير على نحو 100 شركة بزعم دعمها لروسيا.


ونوهت الصحيفة بالمشاكل الناجمة عن زيادة الإنفاق الدفاعي للغرب، فضلا عن البحث عن مشترين وموردين جدد في آسيا بالنسبة لروسيا.


ونقلت عن نيكولاس مولدر، خبير العقوبات في جامعة كورنيل، أن الغرب لم يعد يتمتع بقوة اقتصادية حاسمة. وأن الهند والصين كافية لإبقاء روسيا واقفة على قدميها.

روسيا اليوم


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