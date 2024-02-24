أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعا كارثيا والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن الأهالي والنازحين في مناطق شمال قطاع غزة يعانون مجاعة حادة ووضعا صحيا كارثيا، وأن المستشفيات الميدانية التابعة للمنظمات الدولية في رفح جنوبي القطاع غير قادرة على استيعاب النازحين والأهالي، وأن القوات الإسرائيلية منتشرة في محيط جميع مستشفيات القطاع وتمنع الوصول إليها.



وقالت، في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم السبت، إن مجمع ناصر الطبي لا يزال محاصرا ولا نستطيع استقبال المرضى في المستشفى الميداني التابع لنا، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تُعرقل عملية إجلاء المرضى.



وأشارت المنظمة في بيانها الى أن"القوات الإسرائيلية منتشرة في محيط مستشفيات قطاع غزة وتمنع الوصول إليها"، معربة عن قلقها الشديد من استمرار احتجاز الطواقم الطبية ودعت إلى ضرورة إبعاد هذه الطواقم عن الصراع.



إلى ذلك، حذرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة من أن استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني.

