Saturday, 24 February 2024 03:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعا كارثيا والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

2/24/2024 5:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن الأهالي والنازحين في مناطق شمال قطاع غزة يعانون مجاعة حادة ووضعا صحيا كارثيا، وأن المستشفيات الميدانية التابعة للمنظمات الدولية في رفح جنوبي القطاع غير قادرة على استيعاب النازحين والأهالي، وأن القوات الإسرائيلية منتشرة في محيط جميع مستشفيات القطاع وتمنع الوصول إليها.


وقالت، في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم السبت، إن مجمع ناصر الطبي لا يزال محاصرا ولا نستطيع استقبال المرضى في المستشفى الميداني التابع لنا، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تُعرقل عملية إجلاء المرضى.


وأشارت المنظمة في بيانها الى أن"القوات الإسرائيلية منتشرة في محيط مستشفيات قطاع غزة وتمنع الوصول إليها"، معربة عن قلقها الشديد من استمرار احتجاز الطواقم الطبية ودعت إلى ضرورة إبعاد هذه الطواقم عن الصراع.


إلى ذلك، حذرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة من أن استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني.


MENAFN24022024000208011052ID1107893741

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث