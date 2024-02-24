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زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تايوان

2/24/2024 5:09:36 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ضرب زلزالٌ بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة "هوالين"، في شرق تايوان.


وذكرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية التايوانية، أن مركز الزلزال كان في المحيط الهادئ، قُبالة سواحل مقاطعة "هوالين"، على بُعد 40 كيلومتراً جنوب مقر الحكومة المحلية لمقاطعة هوالين، على عمق 21.5 كيلومتر.
ولم ترد أنباءٌ فورية عن وقوع أضرارٍ ولا إصابات.

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