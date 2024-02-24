زلزال بقوة 5 درجات يضرب شرق تايوان
التاريخ
2/24/2024 5:09:36 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ضرب زلزالٌ بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، اليوم، مقاطعة "هوالين"، في شرق تايوان.
وذكرت إدارة الأرصاد الجوية المركزية التايوانية، أن مركز الزلزال كان في المحيط الهادئ، قُبالة سواحل مقاطعة "هوالين"، على بُعد 40 كيلومتراً جنوب مقر الحكومة المحلية لمقاطعة هوالين، على عمق 21.5 كيلومتر.
ولم ترد أنباءٌ فورية عن وقوع أضرارٍ ولا إصابات.
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