البنك المركزي قاد الاقتصاد الوطني خلال ربع قرن باقتدار ليبقى منيعا وقويا

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نجح البنك المركزي الأردني الذي يعنى بإدارة دفة السياسة النقدية في الأردن، منذ تولي جلالة الملك سلطاته الدستورية منذ 25 عاما، في إحداث التوازن المطلوب في السوق النقدية وضبط إيقاع المؤسسات المصرفية من خلال تحديد المعروض النقدي في السوق للحد من مستويات التضخم.وحافظت سياسة البنك المركزي النقدية خلال العقدين والنصف الماضيين على استقرار أسعار صرف الدينار وجاذبيته من خلال اتباع سياسة متوازنة تتوافق مع الأحداث الاقتصادية العالمية التي تتم دراستها بأدق التفاصيل في المركزي الذي يضم خبراء وفنيين من ذوي الكفاءة العالية لإدارة مشهد السياسة النقدية.وأثمرت جهود البنك المركزي المتصفة بالحصافة عن قيادة الاقتصاد الوطني الى مستويات مستقرة من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية بكفاءة عالية والمحافظة على مستويات مريحة من الاحتياطيات الأجنبية وانتهاج برامج تمويلية لقطاعات تنموية ومواكبة التكنولوجيا المالية من خلال ابتكارات أردنية.ونجح البنك المركزي في قراراته خلال الظروف الاستثنائية التي تضاف إلى سلسلة النجاحات المستمرة لتجعل الجميع يزداد ثقة بقراراته النقدية وما سيقوم به، حيث أن "الاستقرار النقدي هو ورقة رابحة للاقتصاد في يد البنك المركزي المسؤول عن المحافظة عليها ليبقى الاقتصاد الوطني قويا منيعا".ويعد الاستقرار النقدي أحد كفي ميزان الاستقرار الاقتصادي الكلي، الأمر الذي يتطلب المحافظة على سعر صرف الدينار الأردني.وقال محافظ البنك المركزي الأردني، الدكتور عادل شركس، إن البنك المركزي حقق إنجازات مهمة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني مُنذ مطلع عام 1999، على صعيد السياسة النقدية وتطويرها وتنويع أدواتها، حيث شهدت الحقبة الماضية تناميا مُستمرا في الاحتياطيات الأجنبية، التي ارتفعت من 1.4 مليار دولار في بداية عام 1999 لتفوق حالياً 18.1 مليار دولار، أي ما يُعادل أكثر من 12 ضعفاً، وهي تكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات لنحو 8 أشهر.



وأضاف ان المركزي حافظ على معدل التضخم ضمن مستويات مقبولة، حيث لم يتجاوز متوسط معدل التضخم 3.0 بالمئة خلال الفترة (1999- 2023)، واتبع أسلوب الإدارة غير المباشرة للسياسة النقدية، من خلال تحرير أسعار الفائدة الدائنة والمدينة في السوق المصرفي، والعمل بنظام نطاق أسعار الفائدة المعروف بـ (Interest Rate Corridor System) في عام 2007، الذي يسمح للبنك المركزي بتوجيه السوق النقدية على نحو أكثر كفاءة وفعالية، إلى جانب استحداث أدوات نقدية جديدة في عام 2012، والتي تم بموجبها ضخ ما يعادل 2.4 مليار دينار بشكل مؤقت في السوق المصرفي لغايات تمويل الأنشطة الاقتصادية المختلفة، كاتفاقيات إعادة شراء الأوراق المالية لأجل أسبوع واحد ولأجل شهر واحد وعمليات السوق المفتوحة الدائمة وعمليات مقايضة العملات الأجنبية بالدينار الأردني.

وأوضح شركس، أن البنك المركزي عمل أيضا على استحداث برنامج تمويل ميسر وطويل الأجل في عام 2011 لدعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل بسقف يبلغ حالياً 1.4 مليار دينار، ويقوم البرنامج على إعادة تمويل القروض التي تمنحها البنوك للقطاعات الاقتصادية الحيوية المشمولة بالبرنامج بأسعار فائدة تفضيلية وآجال تصل إلى عشر سنوات.

وأشار الى أنه يستفيد من هذا البرنامج حالياً عشرة قطاعات هي: الصناعة والسياحة والطاقة المتجددة والزراعة وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والصحة والنقل "شركات النقل" والتعليم "التدريب المهني والفني والتقني" والقطاع التصديري، بالاضافة الى استحداث برنامج تمويل مُيسر آخر خلال جائحة كورونا لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والمهنيين والحرفيين ومستوردي قطاع تجارة الجملة من السلع الأساسية بحجم 700 مليون دينار، تم استغلال قيمته بالكامل في نهاية شهر نيسان 2023.

ولفت الى أن المظلة الرقابية للبنك المركزي توسعت في عام 2016، لتشمل إلى جانب البنوك المرخصة وشركات الصرافة، شركات التأمين وشركات التمويل الأصغر.

وأكد أن التطورات التي طرأت على السياسة النقدية في عهد جلالة الملك ساهمت بتمكين السياسة النقدية من مواجهة تداعيات جائحة كورونا وهي تتحلى بالقدرات والإمكانات المُناسبة لذلك.

وتابع، أن هذه الإجراءات الاستباقية والاحترازية التي اتخذها البنك المركزي، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.7 مليار دينار (8.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي)، ساهمت في التخفيف من تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني من خلال إبرام اتفاقيات إعادة الشراء بقيمة 850 مليون دينار لآجال تصل إلى سنة وبسعر فائدة استثنائي 2 بالمئة، وعمليات السوق المفتوحة الدائمة، وتخفيض أسعار الفائدة على جميع أدوات سياسته النقدية وعلى برنامج التمويل لديه والموجه نحو القطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية وتخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمرة الأولى منذ عام 2009 لتصبح 5 بالمئة بدلاً من 7 بالمئة.

وأشار الى استحداث برنامج تمويلي بقيمة 500 مليون دينار وتم رفع سقف التمويل للبرنامج ليصبح 700 مليون دينار، كما تم تمديد العمل بالبرنامج حتى نهاية شهر نيسان 2023.

وتابع شركس أن السياسة النقدية التي انتهجها البنك المركزي ساهمت في مواجهة الضغوط التضخمية التي أعقبت تداعيات جائحة كورونا، ومصداقيته في الإبقاء على الانسجام بين أسعار الفائدة المحلية والإقليمية والدولية في عامي 2023-2022، في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني، من خلال الحفاظ على الاستقرار النقدي، وقوة الدينار، في قلب بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات، والمساهمة في بقاء معدل التضخم، الذي بلغ 2.1 بالمئة في عام 2023، ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي بما يُحفز البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة.

وعلى صعيد البيئة التشريعية للقطاع المصرفي، أوضح شركس، أنها قد تطورت وفقا لأفضل المُمارسات الدولية في هذا المجال، وفي مقدمتها تعديل قانون البنك المركزي في عام 2016، وقانون البنوك رقم 28 لسنة 2000 وتعديلاته، والقانون المعدل لقانون مؤسسة ضمان الودائع لسنة 2021.

كما تم إصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لسنة 2021، وإعلان مجموعة العمل المالي (FATF) عن رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ما يُعرف بالقائمة الرمادية في عام 2023، الذي يأتي كاعتراف من المجموعة بفعالية المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومطابقتها للمعايير الدولية ذات الصلة، وما يترتب على هذا الإنجاز من حماية للنظام المالي الوطني من مخاطر الجرائم المالية، وتأكيد التزام الأردن بالتشريعات والاتفاقيات الدولية، ليزيد من ثقة المجتمع الدولي والمُستثمرين بالاقتصاد الأردني ويدعم القوة التفاوضية للأردن مع الدول المانحة والمؤسسات الإقليمية والدولية.

كما تم ايضا بحسب شركس، إصدار قانون تنظيم أعمال التأمين لسنة 2021، وإصدار "قانون المعلومات الائتمانية" المؤقت رقم (15) لسنة 2010، و"نظام شركات المعلومات الائتمانية" رقم ‏‏(36) لسنة 2011، حيث أنيط بالبنك المركزي الأردني وفقاً للمرجعيات القانونية هذه، مسؤولية ترخيص مثل هذه الشركات والرقابة والإشراف عليها وتنظيم أعمالها.

ويأتي ذلك انطلاقاً من أهمية وجود قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك ومقدمي الائتمان، لما لذلك من أثر في مساعدة هذه الجهات على ترشيد القرارات الائتمانية، واتخاذها اعتماداً على تقييم دقيق لقدرة العملاء على السداد، وتسعير المنتجات المالية والخدمات المقدمة بناءً على درجة مخاطر العملاء بما يعزز من فعالية إدارة المخاطر، وتحسين فرص الحصول على التمويل، خاصة للأفراد وللشركات الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي المحافظة على الاستقرار المصرفي والمالي والمساهمة في النمو الاقتصادي في المملكة وتحقيق الشمول المالي، علاوة على أهمية الدور المحوري الذي تلعبه انظمة الاستعلام الائتماني كأحد العناصر الأساسية في البنية التحتية للنظام المالي.

كما تم إصدار نظام شركات التمويل الأصغر رقم (5) لسنة 2015، الذي تم فيما بعد الغاؤه، وإصدار نظام شركات التمويل الأصغر رقم (107) لسنة 2021، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 30 أيار 2022، بحيث تكون جميع الشركات التي تمارس نشاط التمويل خاضعة للترخيص من البنك المركزي إلى جانب رقابته وإشرافه عليها.

وجاء هذا النظام، وفقا لشركس، ليشكل إطاراً تشريعياً موحداً لشركات التمويل التي ستخضع لرقابة البنك المركزي بما يضمن توفير إطار مؤسسي ووضع معايير واضحة وموضوعية لترخيص هذه الشركات، وإرساء معايير عالية للممارسات المهنية، كما سيؤدي شمول هذه الشركات بالقطاع المالي الرسمي إلى الحد من صيرفة الظل، والمراجحة التنظيمية بين الشركات التي تمارس نشاط التمويل، لإيجاد بيئة تنافسية عادلة تكفل النمو الكفؤ والمسؤول لهذه الشركات، وسيعمل ذلك على تلبية الاحتياجات التمويلية للأفراد، وللمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لخلق المزيد من فرص العمل، كما سينعكس ذلك ايجاباً على العملاء من حيث عدم تعرضهم إلى الاستغلال وضمان الشفافية والعدالة في التعامل معهم.

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أنه تم وضع وتحديث الأطر القانونية والتشريعية اللازمة لتنظيم أنظمة وخدمات الدفع الإلكترونية في المملكة، حيث تم تضمين قانون المعاملات الإلكترونية رقم (15) لسنة 2015 العديد من الجوانب التنظيمية المتعلقة بإدارة أنظمة الدفع وتقديم خدمات الدفع، واعتبر القانون تحويل الأموال بوسائل إلكترونية وسيلة مقبولة لإجراء الدفع.

كما أعطى البنك المركزي الحق بموجب نظام يصدر لهذه الغاية، بتحديد إجراءات عمل أنظمة الدفع الإلكتروني، ومتطلباتها الفنية والتقنية، ومتطلبات إصدار النقود الإلكترونية، وشروط التعامل بها، وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الأموال إلكترونياً، كذلك تحديد الشروط والإجراءات والمتطلبات الفنية والتقنية للشيكات الإلكترونية ومواصفات النظام الإلكتروني الواجب التطبيق لتقديم الشيكات وعرضها وتقاصها إلكترونياً.

وأكد أنه تم إصدار نظام الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال رقم (111) لسنة 2017، سنداً لأحكام المادتين (21) و (22) من قانون المعاملات الإلكترونية النافذ، الذي تم بموجبه تحديد شروط الترخيص لشركات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال وحالات إلغائه والرسوم والغرامات والعقوبات الإدارية والحد الأدنى لرأس المال والكفالات ومدد توفيق الأوضاع وحالاته للشركات القائمة قبل نفاذ أحكام القانون.

وكذلك تم تحديد إجراءات عمل أنظمة الدفع الإلكتروني ومتطلباتها الفنية والتقنية ومتطلبات إصدار النقود الإلكترونية وشروط التعامل بها وتسوية النزاعات التي تنشأ بين أطراف معاملة تحويل الأموال إلكترونياً وغيرها من الأمور التنظيمية المتعلقة بأنظمة وخدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأموال.

ولفت شركس، إلى أن البنك المركزي يعمل على إصدار التعليمات والأدوات التشريعية الأخرى اللازمة لتنظيم أعمال مقدمي خدمات الدفع ومديري أنظمة الدفع الإلكترونية بالشكل الذي يلبي ويعكس احتياجات وترتيبات أنظمة المدفوعات القائمة والجديدة ونماذج الأعمال والمشاركين في أنظمة الدفع ومنتجات وأدوات وقنوات الدفع المبتكرة، بما في ذلك التشريعات اللازمة لضمان كفاءة وفاعلية عملية الإشراف والرقابة على الشركات المرخصة لمزاولة تلك الأنشطة.

وقال إن البنك المركزي واصل تطبيق سياسات رقابية واحترازية كلية وجزئية، وفقاً لأفضل المُمارسات العالمية التي أسهمت في ترسيخ الاستقرار المصرفي، وعززت من قدرة البنوك على تحمل أي صدمات أو مخاطر محتملة، وهو ما تؤكد عليه تقارير وكالات التصنيف الائتماني والمؤسسات المالية الدولية، وكان آخرها ما خلص إليه برنامج تقييم القطاع المالي (FSAP) في الأردن، الذي انتهى في شهر نيسان عام 2023 الذي أشاد بصمود القطاع المالي في الأردن أمام العديد من الصدمات "كأزمة الربيع العربي والاضطرابات الأمنية في بعض دول الجوار وتداعيات جائحة كورونا"، بفضل التدابير والإجراءات التي نفذها "المركزي" لتعزيز مرونة النظام المالي والإشراف عليه، لا سيما في ضوء تطبيق العناصر الرئيسية من "معيار بازل III" والمعيار الدولي المُحاسبي للإبلاغ المالي (9) IFRS، والبنوك المحلية ذات الأهمية النظامية "D-SIB".

وبين أنه تم تأسيس الشركة الأردنية لضمان الودائع في عام 2000، بهدف تعزيز الثقة بالجهاز المصرفي وتشجيع الادخار في المملكة، لتكون هذه المؤسسة إحدى أبرز مكونات شبكة الأمان المالي للقطاع المصرفي ولمُساندة الجهاز المصرفي في المملكة الى جانب الشركة الأردنية لضمان القروض والشركة الأردنية لإعادة تمويل الرهن العقاري.

وأضاف، قامت عدد من البنوك بإطلاق الشركة الاحترافية للتطوير العقاري في عام 2022، برأسمال بلغ 106 ملايين دينار بهدف الاستثمار في القطاع العقاري وتنشيطه في المملكة، وقيام ائتلاف من البنوك، يضم 16 بنكا في الأردن، بتأسيس صندوق رأس المال والاستثمار الأردني في نهاية عام 2023، وهو أول صندوق استثمار في الأردن وأكبر صندوق استثماري يؤسسه القطاع الخاص، وأضخم شركة تؤسس في تاريخ المملكة من حيث رأس المال الذي يبلغ 275 مليون دينار، للاستثمار في الشركات الأردنية الواعدة التي تمتلك فرصًا للنمو والتطور والتوسع بما يتماشى مع أهداف رؤية التحديث الاقتصادي وتطلعاتها.

وأشار الى أنه تم إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاشتمال المالي 2018-2020 في عام 2017 كأول دولة في المنطقة، بهدف تعزيز وصول جميع شرائح المجتمع، خاصة "المرأة والشباب والأقل دخلا واللاجئين" حيث تعد أول دولة في العالم تقوم بشمول هذه الفئات إلى الخدمات المالية المقدمة من القطاع المالي الرسمي، حيث نجحت هذه الاستراتيجية في رفع نسبة الاشتمال المالي في المملكة مقاساً بنسبة ملكية البالغين لحسابات مالية في المؤسسات المالية الرسمية من 33.1 بالمئة في عام 2017 إلى 43.1 بالمئة في 2020 متجاوزًا الهدف المنشود وهو 41.5 بالمئة.

وبين شركس أن البنك المركزي بالتعاون مع شركائه بالقطاعين العام والخاص، قام بإعداد استراتيجية جديدة للاشتمال المالي للأعوام 2023-2027، حيث من المستهدف رفع النسبة الحالية إلى 65 بالمئة في عام 2027 مقاسا بنسبة ملكية البالغين لحسابات مالية.

وأضاف أنه بالإضافة الى الشرائح المستهدفة المذكورة أعلاه، تم إضافة شريحة الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتمكينهم من الوصول للخدمات المالية المتعددة والقدرة على المساهمة بتحريك عجلة الاقتصاد كلاعب ومحرك رئيسي تغطي هذه الاستراتيجية الخدمات المالية الرسمية من تمويل مسؤول وخدمات الدفع والتحويل والادخار والتأمين وممكنات تتقاطع مع تقديم هذه الخدمات كحماية المستهلك المالي والتكنولوجيا المالية والتمويل الأخضر.

وعلى صعيد التمويل الأخضر، أطلق البنك المركزي استراتيجية التمويل الأخضر 2023-2028، كجزء من الجهود الوطنية لمواجهة مخاطر تغير المناخ، بما يُعزز التمويل المستدام، ويواكب أحدث الممارسات في التمويل الأخضر الذي يوجه إلى الاستثمارات والمشاريع الصديقة للبيئة التي تقلل من آثار تغير المناخ على الاقتصاد الوطني، حيث تمتاز هذه الاستراتيجية بأنها الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما على صعيد شركات التمويل الأصغر ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتسهيل الوصول للتمويل، قال شركس إنه تم توسيع المظلة الرقابية والإشرافية للبنك المركزي في عام 2015 لتشمل قطاع شركات التمويل الأصغر، وتم ترخيص أول شركة معلومات ائتمانية (CRIF Jordan) في عام 2015، بهدف توفير قاعدة معلومات ائتمانية شاملة عن عملاء البنوك ومختلف الشركات المالية التي تقدم الائتمان، بما يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى التمويل.

وأفاد بأن توسع شركة المعلومات الائتمانية في أعمالها ساهم في تحسن ترتيب الأردن في مؤشر "الحصول على الائتمان" ضمن تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2020 بواقع 181 مرتبة، ليحتل المرتبة الرابعة على مستوى العالم من أصل 190 دولة مشمولة في التقرير بالمقارنة مع المرتبة 185 في عام 2017.

إلى ذلك، قال محافظ البنك المركزي إنه تم ترخيص 9 شركات تمويل أصغر، منها شركتان تمارسان التمويل الأصغر وفق أحكام الشريعة الإسلامية حتى تاريخه، وتوفير خطوط ائتمان بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ومؤسسات دولية وإقليمية، تصل إلى ما يُقارب 425 مليون دولار، بالإضافة إلى إطلاق الصندوق الأردني للريادة في عام 2018 برأس مال 98 مليون دولار منها 48 مليون دولار مساهمة من البنك المركزي و50 مليون دولار مساهمة من البنك الدولي، لتوفير بيئة ريادة ملائمة للمشاريع الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب دعم رواد الأعمال.

ولفت الى أن البنك المركزي يولي مهمة الإشراف والرقابة على قطاع التأمين، بموجب قانون تنظيم أعمال التأمين الصادر في عام 2021، مبينا أنه أصدر حتى تاريخه ومنذ انتقال الرقابة على قطاع التأمين إلى مظلته حوالي 14 نظاما وتعليمات تضمن تحديث وتفعيل متطلبات الحاكمية ومضاعفة الحد الأدنى لرأس المال كما يعمل على استكمال مراجعة وتحديث الإطار التنظيمي لقطاع التأمين ضمن خطة عمل تم اعتمادها تنتهي في عام 2025.

وأضاف ان إجمالي موجودات شركات التأمين، البالغ عددها حالياً 21 شركة، ازداد بحوالي خمسة أضعاف من 177.6 مليون دينار في مطلع عام 1999 لتصل إلى 1.1 مليار دينار في عام 2022، وارتفعت أقساط التأمين من 99.8 مليون دينار في عام 2001 إلى حوالي 701.7 مليون دينار في عام 2022، كما ارتفعت نسبة تغلغل التأمين "نسبة أقساط التأمين إلى الناتج المحلي الإجمالي" من 1.57 بالمئة عام 2001 إلى نحو 12 بالمئة، كما ارتفعت حصة الفرد من أقساط التأمين من 20.1 دينار إلى 62.1 دينار في عام 2022. (بترا )

