الصين تعلن عن إنشاء جيل جديد من المركبات الفضائية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت إدارة برامج الرحلات الفضائية المأهولة الصينية، في بيان لها اليوم السبت، عن إنشاء جيل جديد من المركبات الفضائية، تحت اسم مينغتشو (قارب الأحلام).وجاء في البيان على موقع المؤسسة على الإنترنت، أنه سيتم تقديم السلسلة الجديدة من المركبات الفضائية، في نسختين – مركبات فضائية للمهام المدارية وأجهزة فضائية للبرنامج القمري الصيني.ووفقا للبيان، سيتم إطلاق على مركبة الهبوط الخاصة بالمهمات القمرية اسم "لان يو" (احتضان القمر)، في إشارة إلى قصيدة كتبها أول زعيم للصين الشعبية، ماو تسي تونغ (1893-1976).



ولم يتم الكشف بعد عن أية خصائص تفصيلية فنية للمركبات الفضائية الصينية من الجيل الجديد.



ويشار إلى أن الصين تعمل بنشاط كبير في مجال تطوير برنامجها الفضائي الوطني، وتطوير الأقمار الصناعية للأرصاد الجوية والاتصالات والملاحة، بالإضافة إلى التقنيات المصممة لاستكشاف القمر.



وتقوم الصين كذلك، بتنفيذ مشروع لدراسة الكويكبات والمريخ. وتعمل محطة فضائية صينية في المدار الكوني، وهي جاهزة للتعاون الدولي.

وفي عام 2023، نفذت الصين 67 عملية إطلاق فضائية.

RT