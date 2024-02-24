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تجدد القصف على جنوب لبنان وحزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا

2/24/2024 5:09:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- تجدد القصف على قرى وبلدات جنوب لبنان، فيما أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا.


وقال "حزب الله" في بيان إنه استهدف عند الساعة 9:00 من صباح اليوم السبت تجمعا ‌‏لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الكوبرا بصاروخي بركان وأصابه إصابة مباشرة.


في غضون ذلك، شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا استهدف أطراف بلدات الضهيرة وطيرحرفا وعلما الشعب في القطاع الغربي، جنوب لبنان


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