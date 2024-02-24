تجدد القصف على جنوب لبنان وحزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
تجدد القصف على قرى وبلدات جنوب لبنان، فيما أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا.
وقال "حزب الله" في بيان إنه استهدف عند الساعة 9:00 من صباح اليوم السبت تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الكوبرا بصاروخي بركان وأصابه إصابة مباشرة.
في غضون ذلك، شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا استهدف أطراف بلدات الضهيرة وطيرحرفا وعلما الشعب في القطاع الغربي، جنوب لبنان
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