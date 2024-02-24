تجدد القصف على جنوب لبنان وحزب الله يعلن استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا

MENAFN - Al Wakeel News)تجدد القصف على قرى وبلدات جنوب لبنان، فيما أعلن "حزب الله" اللبناني استهداف تجمع لجنود إسرائيليين في تلة الكوبرا.



وقال "حزب الله" في بيان إنه استهدف عند الساعة 9:00 من صباح اليوم السبت تجمعا ‌‏لجنود الجيش الإسرائيلي في تلة الكوبرا بصاروخي بركان وأصابه إصابة مباشرة.



في غضون ذلك، شنت المدفعية الإسرائيلية قصفا استهدف أطراف بلدات الضهيرة وطيرحرفا وعلما الشعب في القطاع الغربي، جنوب لبنان

