العلاج بالضوء الأحمر يخفض نسبة الغلوكوز في الدم

MENAFN - Al Wakeel News)وجدت دراسة جديدة أن العلاج بالضوء الأحمر يخفض مستويات السكر في الدم لدى المشاركين الأصحاء.



ويستخدم هذا العلاج الضوء الأحمر ذا الطول الموجي المنخفض، أو الضوء القريب من الأشعة تحت الحمراء، الذي يستهدف منطقة معينة من الجسم باستخدام الليزر أو أي جهاز آخر.



ويمكن للضوء الأحمر أن يخترق الجلد ويؤثر بشكل إيجابي على الميتوكوندريا داخل خلايا الجسم، ما يساعد على خلق المزيد من الطاقة والسماح للخلايا بالعمل بشكل أفضل، وإصلاح نفسها.



ووفق "مديكال نيوز توداي"، أجريت الدراسة في جامعة لندن على أشخاص لا يعانون من مرض السكري، ويعتقد باحثو الدراسة أن هذا العلاج يمكن أن يكون مفيدا لمن يعانون من هذه الحالة.



وذكر الباحثون أيضاً أنه على الرغم من أن ضوء الشمس يحتوي على مزيج من الضوء الأحمر والأزرق، إلا أن الناس يتعرضون بشكل أساسي لكثير من الضوء الأزرق المنبعث من مصابيح LED، بما في ذلك شاشات الكمبيوتر والهواتف.

الأصحاء

وفي هذه الدراسة، شارك 30 شخصاً من الأصحاء في التجربة، حيث تلقى نصف المجموعة علاجا بالضوء الأحمر لمدة 15 دقيقة بطول 670 نانومتر، قبل 45 دقيقة من شرب 75 غراما من السكر في 150 مل من الماء.



وتناول النصف الآخر من المجموعة مشروب السكر، ولكنهم لم يتلقوا أي علاج بالضوء الأحمر.



وخضع المشاركون لاختبارات تحمل الغلوكوز عن طريق الفم، وقياس السكر في الدم كل 15 دقيقة خلال الساعتين التاليتين.

وكشف التحليل، أن الذين تلقوا العلاج بالضوء الأحمر خفضوا مستوى ذروة السكر في الدم لديهم، كما انخفض لديهم إجمالي مستويات السكر في الدم خلال الساعتين، مقارنة بمن لم يتلقوا العلاج بالضوء.



وقال الدكتور مايكل باونر الباحث المشارك: "من الواضح أن الضوء يؤثر على طريقة عمل الميتوكوندريا، وهذا يؤثر على أجسامنا على المستوى الخلوي والفسيولوجي". "لقد أظهرت دراستنا أنه يمكننا استخدام التعرض للضوء الأحمر لمدة 15 دقيقة لخفض مستويات السكر في الدم بعد تناول الطعام".

24