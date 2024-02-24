الإعلان عن استشهاد الأسير المقعد عز الدين البنا من غزة تعذيبًا في سجن الرملة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت شبكة الأجسام الممثلة لذوي الإعاقة في غزة، يوم السبت، استشهاد الأسير عز الدين زياد عبد البنا من حي الصبرة بمدينة غزة جراء التعذيب في سجن الرملة الإسرائيلي؛ بعد ساعات من الإعلان عن استشهاد أسير في السجن دون الكشف عن اسمه.
وأوضحت الشبكة أن الأسير البنا مصاب بإعاقة حركية "شلل نصفي" وتعرض للتعذيب الشديد منذ لحظات اعتقاله الأولى.
وبينت أن البنا اعتقل من داخل منزله في مربع مسجد في حي الصبرة بمدينة غزة قبل 3 أشهر.
وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن الشهيد البنا (40 عاما) من غزة استشهد يوم الثلاثاء الماضي 20 شباط الجاري بعد تعرضه لتعذيب شديد أدى إلى تفاقم وضعه الصحي ووصوله مرحلة خطيرة جدًا وفق رواية الأسرى في سجن الرملة.
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