الإعلان عن استشهاد الأسير المقعد عز الدين البنا من غزة تعذيبًا في سجن الرملة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكدت شبكة الأجسام الممثلة لذوي الإعاقة في غزة، يوم السبت، استشهاد الأسير عز الدين زياد عبد البنا من حي الصبرة بمدينة غزة جراء التعذيب في سجن الرملة الإسرائيلي؛ بعد ساعات من الإعلان عن استشهاد أسير في السجن دون الكشف عن اسمه.



وأوضحت الشبكة أن الأسير البنا مصاب بإعاقة حركية "شلل نصفي" وتعرض للتعذيب الشديد منذ لحظات اعتقاله الأولى.



وبينت أن البنا اعتقل من داخل منزله في مربع مسجد في حي الصبرة بمدينة غزة قبل 3 أشهر.



وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني إن الشهيد البنا (40 عاما) من غزة استشهد يوم الثلاثاء الماضي 20 شباط الجاري بعد تعرضه لتعذيب شديد أدى إلى تفاقم وضعه الصحي ووصوله مرحلة خطيرة جدًا وفق رواية الأسرى في سجن الرملة.

