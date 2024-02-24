شركس: الاحتياطيات الاجنبية في الأردن 18.2 مليار دولار

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أكد محافظ البنك المركزي عادل الشركس، أن الحفاظ على الاستقرار النقدي "هدف رئيس وأولوية أولى" للبنك، مشيراً إلى أن هذا الاستقرار "يعد ركناً أساسياً من أركان الاستقرار الاقتصادي الكلي.



وخلال جلسة حوارية بعنوان "السياسة النقدية كأداة للاستقرار الاقتصادي"، التي عقدها المنتدى الاقتصادي الأردني ضمن الصالون الاقتصادي، أشار الشركس إلى أن السياسات الاقتصادية، ومنها السياسة النقدية، وجدت لوضع الاقتصاد على مساره الصحيح.



وأكد أنه "من الطبيعي، في أثناء عمل الاقتصاد، أن يتم اتباع سياسات تشددية أو توسعية لضمان عدم خروج الاقتصاد عن هذا المسار، وهذا الأمر تحكمه الدورات الاقتصادية وفقاً لمتطلبات كل مرحلة"، مؤكداً أن السياسة النقدية لا يحكمها مسار محدد مسبقاً لاتجاهها، بل يتم اتخاذ قراراتها وفق البيانات المتاحة، وانعكاساتها على التوقعات الاقتصادية.



ولفت الشركس إلى أن البنك المركزي "حقق قصة نجاح في بسط دعائم الاستقرار النقدي في المملكة وبلورته إلى واقع ملموس على مدى أكثر من عقدين، وذلك على الرغم من العديد من التحديات التي تعرض لها الاقتصاد الوطني خلال هذه الفترة، كتداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2008، والربيع العربي في المنطقة في عام 2011، وجائحة كورونا في عام 2020، وأخيرا الموجة التضخمية العالمية".



وأكد في هذا الصدد، أن قرارات البنك برفع أسعار الفائدة خلال هذه الموجة جاءت للمحافظة على الاستقرار النقدي، وسعياً لاحتواء الضغوط التضخمية.



وأشار الشركس إلى أن نتائج السياسية النقدية التشددية التي انتهجها البنك المركزي خلال العامين الماضيين ومصداقيته بالإبقاء على الانسجام بين أسعار الفائدة المحلية وأسعار الفائدة الإقليمية والدولية، كان لها دور كبير في تعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني بشكل عام، والحفاظ على الاستقرار النقدي، وقوة الدينار، بشكل خاص، وذلك وسط بيئة عالمية وإقليمية مليئة بالتحديات، وقد تُرجمت هذه الثقة باستمرار التراجع في معدل الدولرة ليصل إلى 17.9% في نهاية 2023، قياساً بمعدلات فاقت 20% قبل تداعيات جائحة كورونا.



إضافة إلى "الحفاظ على مستويات قياسية من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تبلغ حالياً 18.2 مليار دولار، وتكفي لتغطية 8 أشهر من مستوردات المملكة من السلع والخدمات"، وذلك يأتي إلى جانب المساهمة في بقاء معدل التضخم، والذي بلغ 2.1% خلال عام 2023، وانخفض إلى 2% في شهر كانون ثاني من العام الحالي بعد أن بلغ 4.2% في عام 2022، ضمن حدود مناسبة للنشاط الاقتصادي، وبما يحفز البيئة الادخارية والاستثمارية في المملكة.



وأشار إلى أن الثقة بالاقتصاد بشكل عام، وبالدينار كعملة جاذبة للادخار، فضلاً عن قوة القطاع المصرفي ومتانته، كانت من بين العوامل التي أدت إلى ارتفاع الودائع لدى البنوك في نهاية عام 2023 بمقدار 1.6 مليار دينار، لتسجل نحو 43.7 مليار دينار.

وأكد أنه رغم السياسة النقدية التشددية ورفع أسعار الفائدة، إلا أن التسهيلات الائتمانية نمت بنسبة 2.6%، أو ما مقداره 838 مليون دينار، ليبلغ رصيدها قرابة 33.4 مليار دينار في نهاية 2023.



كما أكد أن الاستقرار النقدي الذي ينعم به الأردن شكل دعامة لتحقيق إنجازات اقتصادية ومكتسبات مهمة خلال السنوات الماضية، وتحديداً في عام 2023، وذلك وسط بيئة عالمية هشة، والحالة الكبيرة من عدم اليقين التي يعيشها العالم، والتي من أبرزها المضي قدماً بنهج الإصلاح المالي والهيكلي من خلال استكمال المراجعتين السادسة والسابعة بنجاح مع صندوق النقد الدولي، الذي يؤكد التزام الأردن في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، والعبور إلى برنامج اقتصادي جديد مع الصندوق لمواصلة أجندة الإصلاحات الاقتصادية دون انقطاع، إلى جانب النظرة الائتمانية المستقرة التي يتمتع بها الأردن من قبل العديد من مؤسسات التصنيف الائتماني، فضلاً عن رفع اسم الأردن من قائمة الدول تحت المتابعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام 2023.



وشدد الشركس على أن عام 2023 لم يقتصر على تحقيق إنجازات مهمة فحسب، بل أيضا في تحقيق أداء إيجابي في العديد من المؤشرات الاقتصادية، وفي مقدمتها الدخل السياحي، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى تسجيل الاقتصاد نمواً نسبته 2.6% لعام 2023، مع التوقعات بأن يستقر عند هذه النسبة في عام 2024، وذلك بافتراض عدم تفاقم تداعيات الحرب في غزة وتعمق التوترات في البحر الأحمر، والتي تنعكس على ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين.



وأكد أن الاقتصاد الوطني يمتلك من الخبرة والأدوات ما يمكنه من مواجهة الأزمة، والخروج منها بأقل التكاليف.

