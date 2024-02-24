حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 2 (كونا) --
الرابع والعشرون من فبراير
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1978 - الكويت توقع الاتفاقية الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة لدول الخليج العربي.
1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون في شأن الجمارك ويخضع القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل الكويت للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بمقتضى أحكام القانون ولا يتم استثناء إلا ما صدر فيه مرسوم خاص.
1983 - افتتاح المقر الجديد لمتحف الكويت الوطني الذي صمم على أحدث النظم والأساليب العلمية في بناء المتاحف ووفق الطراز العربي والإسلامي الذي يلائم البيئة الكويتية ويضم البناء أربعة أجنحة مرتبطة ببعض بواسطة جسور ضمن صحن مربع تغطيه ألواح معدنية.
1988 - افتتاح طريق الفحيحيل السريع ويتكون من اتجاهين شمالي وجنوبي يربط العاصمة مع مناطق جنوبي البلاد.
1991 - قوات التحالف تبدأ توغلها فجرا في الأراضي الكويتية والعراقية لتحرير الكويت على ثلاثة محاور لقطع خطوط الإمداد لقوات الاحتلال العراقي فيما أمر رئيس النظام البائد صدام حسين قواته بالانسحاب من الكويت وإشعال حقول النفط الكويتية.
1991 - ملحمة القرين تدور رحاها مع بدء قوات التحالف هجومها البري لتحرير الكويت بعد أن تمركزت مجموعة من الشباب الكويتيين مكونة من نحو 19 شابا في أحد منازل منطقة القرين وقاوموا المحتل العراقي في معركة غير متكافئة دفاعا عن الكويت وعن النفس لمدة عشر ساعات كاملة واستشهد خلالها 12 شابا.
2014 - شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن توقيع عقد لمدة ثلاث سنوات مع شركة البترول الكويتية البلجيكية للزيوت بقيمة 205ر6 مليون دينار لإمداد مصافي البترول الوطنية الثلاث ودائرة التسويق المحلي باحتياجاتها من الزيوت.
2015 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح يفتتحان مشروع الحديقة النباتية في قصر بيان (بوتانيكال جاردن) على مساحة 170 ألف متر مربع وهو عبارة عن مبنى زجاجي بمساحة 3200 متر مربع يحتوي على ثلاث حدائق (البحر المتوسط - الاستوائية - الأوروبية والصحراوية).
2016 - اللاعبان الكويتيان يعقوب الشطي وأصيل الرومي يحققان المركزين الأول والثاني في ختام بطولة كأس العرب الثالثة للبولينغ في الدوحة.
2018 - مجلس الأمن الدولي برئاسة الكويت يوافق على مشروع القرار رقم 2401 بالإجماع والمقدم من الكويت والسويد ويطالب بوقف أعمال القتال في سوريا مدة 30 يوما بهدف تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
2020 - شركة نفط الكويت تبدأ تشغيل مشروع النفط الثقيل في شمال الكويت ويعتبر أضخم مشروع نفطي لدى الشركة.
2020 - وزارة الصحة الكويتية تعلن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لخمسة أشخاص من العائدين من مدينة مشهد الإيراني. (النهاية)
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