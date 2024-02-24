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حدث في مثل هذا اليوم في الكويت

2/24/2024 4:27:27 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 2 (كونا) --

الرابع والعشرون من فبراير

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1978 - الكويت توقع الاتفاقية الإقليمية للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة لدول الخليج العربي.
1980 - أمير الكويت الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح يصدر مرسوما بقانون في شأن الجمارك ويخضع القانون جميع البضائع والمواد التي تدخل الكويت للضريبة الجمركية والرسوم الأخرى المقررة بمقتضى أحكام القانون ولا يتم استثناء إلا ما صدر فيه مرسوم خاص.
1983 - افتتاح المقر الجديد لمتحف الكويت الوطني الذي صمم على أحدث النظم والأساليب العلمية في بناء المتاحف ووفق الطراز العربي والإسلامي الذي يلائم البيئة الكويتية ويضم البناء أربعة أجنحة مرتبطة ببعض بواسطة جسور ضمن صحن مربع تغطيه ألواح معدنية.
1988 - افتتاح طريق الفحيحيل السريع ويتكون من اتجاهين شمالي وجنوبي يربط العاصمة مع مناطق جنوبي البلاد.
1991 - قوات التحالف تبدأ توغلها فجرا في الأراضي الكويتية والعراقية لتحرير الكويت على ثلاثة محاور لقطع خطوط الإمداد لقوات الاحتلال العراقي فيما أمر رئيس النظام البائد صدام حسين قواته بالانسحاب من الكويت وإشعال حقول النفط الكويتية.
1991 - ملحمة القرين تدور رحاها مع بدء قوات التحالف هجومها البري لتحرير الكويت بعد أن تمركزت مجموعة من الشباب الكويتيين مكونة من نحو 19 شابا في أحد منازل منطقة القرين وقاوموا المحتل العراقي في معركة غير متكافئة دفاعا عن الكويت وعن النفس لمدة عشر ساعات كاملة واستشهد خلالها 12 شابا.
2014 - شركة البترول الوطنية الكويتية تعلن توقيع عقد لمدة ثلاث سنوات مع شركة البترول الكويتية البلجيكية للزيوت بقيمة 205ر6 مليون دينار لإمداد مصافي البترول الوطنية الثلاث ودائرة التسويق المحلي باحتياجاتها من الزيوت.
2015 - أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الصباح يفتتحان مشروع الحديقة النباتية في قصر بيان (بوتانيكال جاردن) على مساحة 170 ألف متر مربع وهو عبارة عن مبنى زجاجي بمساحة 3200 متر مربع يحتوي على ثلاث حدائق (البحر المتوسط - الاستوائية - الأوروبية والصحراوية).
2016 - اللاعبان الكويتيان يعقوب الشطي وأصيل الرومي يحققان المركزين الأول والثاني في ختام بطولة كأس العرب الثالثة للبولينغ في الدوحة.
2018 - مجلس الأمن الدولي برئاسة الكويت يوافق على مشروع القرار رقم 2401 بالإجماع والمقدم من الكويت والسويد ويطالب بوقف أعمال القتال في سوريا مدة 30 يوما بهدف تمكين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين.
2020 - شركة نفط الكويت تبدأ تشغيل مشروع النفط الثقيل في شمال الكويت ويعتبر أضخم مشروع نفطي لدى الشركة.
2020 - وزارة الصحة الكويتية تعلن أول إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لخمسة أشخاص من العائدين من مدينة مشهد الإيراني. (النهاية)




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