سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 58 سنتا ليبلغ 30ر82 دولار

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 2 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 58 سنتا ليبلغ 30ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 88ر82 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتبلغ 67ر81 دولار للبرميل في حين انخفضت عقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 09ر2 دولار لتبلغ 52ر76 دولار. (النهاية)
ع ع م / خ د ع
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