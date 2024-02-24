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سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 58 سنتا ليبلغ 30ر82 دولار

2/24/2024 4:27:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 24 - 2 (كونا) -- انخفض سعر برميل النفط الكويتي 58 سنتا ليبلغ 30ر82 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الجمعة مقابل 88ر82 دولار في تداولات يوم الأول من أمس وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتبلغ 67ر81 دولار للبرميل في حين انخفضت عقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 09ر2 دولار لتبلغ 52ر76 دولار. (النهاية)

ع ع م / خ د ع



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