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الأمم المتحدة تدعو إلى المساءلة عن الانتهاكات الخطيرة في غزة والضفة

2/24/2024 4:27:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 2 (كونا) - دعت الأمم المتحدة إلى ضرورة تحقيق المساءلة والعدالة بشأن الانتهاكات الخطيرة والتجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة في غزة والضفة الغربية.
وشددت الأمم المتحدة في تقرير مساء أمس الجمعة على ضرورة عدم السماح باستمرار الإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات معتبرة العدالة شرطا أساسيا لإنهاء دورات العنف واتخاذ خطوات ذات مغزى باتجاه السلام.
وأشار إلى مخاوف واسعة بشأن عمليات القتل واحتجاز الأسرى والتدمير المتعمد لممتلكات المدنيين والعقاب الجماعي والحرمان من الخدمات الأساسية وقصف البنية التحتية المدنية والتهجير القسري وجميعها محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأكد أن هناك حاجة ملحة لإجراء مزيد من التحقيقات لتحديد النطاق الكامل للجرائم وفق القانون الدولي.
وتطرق التقرير الأممي إلى الانتهاكات العسكرية لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي أدت إلى معاناة هائلة للفلسطينيين بما في ذلك قتل المدنيين على نطاق واسع والنزوح المتكرر وتدمير المنازل والحرمان من الطعام وغير ذلك من أساسيات الحياة.
وحذر من خطر المجاعة والجفاف وتفشي الأمراض بسبب القيود الصارمة التي يفرضها الكيان الإسرائيلي المحتل على توفير الخدمات الأساسية والإغاثة الإنسانية.
وأوضح أن الإغلاق والحصار المفروض على غزة يصل إلى مستوى العقاب الجماعي وقد يرقى إلى استخدام التجويع كوسيلة للحرب ما يعد من جرائم الحرب بموجب القانون الدولي.
ودعا التقرير الأممي أيضا إلى المساءلة فيما يتعلق بممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية مشيرا إلى الزيادة الكبيرة منذ 7 أكتوبر الماضي في عمليات القتل والاعتقالات الجماعية وإساءة المعاملة.
ودعا أيضا كل الأطراف إلى التعاون مع آليات المحاسبة الدولية بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية وأيضا محكمة العدل الدولية.
ويتواصل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي مخلفا أكثر من 29410 شهيدا و69465 مصابا وفق آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الصحية في غزة. (النهاية)

ع س ت / م ع ح ع


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