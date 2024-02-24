الأمم المتحدة: الحرب في أوكرانيا تظل جرحا مفتوحا في قلب أوروبا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 2 (كونا) -- شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الحرب الروسية في أوكرانيا "تظل جرحا مفتوحا في قلب أوروبا" محذرا من مغبة تعميق الانقسامات الجيوسياسية وتأجيج عدم الاستقرار الإقليمي.
وقال غوتيريش في كلمة أمام اجتماع وزاري بمجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بالتزامن مع الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الروسية في 24 فبراير 2022 "إن الحرب في أوكرانيا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يمثلان دليلنا لخلق عالم خال من ويلات الحرب".
وأضاف أن الحرب في أوكرانيا "تظل جرحا مفتوحا في قلب أوروبا" مشيرا إلى أن شعب أوكرانيا يعاني بشكل "مروع" من الحرب ما أدى إلى "مقتل أكثر من عشرة آلاف مدني من بين أعمال وحشية أخرى واسعة النطاق ومثيرة للقلق".
وحذر من أن "الحرب تلحق الضرر أيضا بشعب روسيا وتؤدي إلى تعميق الانقسامات الجيوسياسية وتؤجج عدم الاستقرار الإقليمي".
وذكر أنه "منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا شهدنا عامين من القتال والمعاناة وتأجيج التوترات العالمية وتوتر في العلاقات العالمية" مشيرا إلى أن "احترام ميثاق الأمم المتحدة مناط باحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الوقت قد حان لإعادة الالتزام بالميثاق وتجديد الاحترام للقانون الدولي لافتا إلى أن هذا هو الطريق إلى السلام والأمن في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم.
وعلى صعيد متصل دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب الأوكراني في سعيه لتحقيق العدالة والسلام بالتزامن مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الثالث.
وقال فرانسيس في كلمة أمام اجتماع للجمعية العامة مساء أمس "بينما نتأمل عامين من الألم والمصاعب دعونا نخرج من هذا المكان برسالة تضامن قوية ودعم لا يتزعزع لشعب أوكرانيا الصامد".
وشدد فرانسيس أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أنه "لا يمكنهم أن يغفلوا الدمار والخراب المستمر أو أن يتجاهلوا محنة شعب أوكرانيا".
ونبه إلى أن تأثير هذه "الحرب التي لا داعي لها" يمتد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا محذرا من أن الخطر الحقيقي بوقوع حادث نووي لا يزال قائما.
وأضاف أن "تلك الحرب أثرت على كل دولة عضو مجتمعة في هذه القاعة سواء في صورة ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو في سياق انعدام أمن الطاقة".
وأشار فرانسيس إلى أن الجمعية العامة دانت العمليات العسكرية الروسية وطالبت بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لقوات روسيا من الأراضي الأوكرانية "في ضوء إصابة مجلس الأمن الدولي بالشلل بسبب الانقسام حول الصراع".
ودعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود "لإنهاء الحروب والبدء بمستقبل مليء بالأمل والوعد والرخاء لشعبي أوكرانيا وروسيا على حد سواء بل وفي أماكن أخرى من دون استثناء".
(النهاية)
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