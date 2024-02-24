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الأمم المتحدة: الحرب في أوكرانيا تظل جرحا مفتوحا في قلب أوروبا

2/24/2024 4:27:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 24 - 2 (كونا) -- شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على أن الحرب الروسية في أوكرانيا "تظل جرحا مفتوحا في قلب أوروبا" محذرا من مغبة تعميق الانقسامات الجيوسياسية وتأجيج عدم الاستقرار الإقليمي.
وقال غوتيريش في كلمة أمام اجتماع وزاري بمجلس الأمن الدولي أمس الجمعة بالتزامن مع الذكرى الثانية لاندلاع الحرب الروسية في 24 فبراير 2022 "إن الحرب في أوكرانيا تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي اللذين يمثلان دليلنا لخلق عالم خال من ويلات الحرب".
وأضاف أن الحرب في أوكرانيا "تظل جرحا مفتوحا في قلب أوروبا" مشيرا إلى أن شعب أوكرانيا يعاني بشكل "مروع" من الحرب ما أدى إلى "مقتل أكثر من عشرة آلاف مدني من بين أعمال وحشية أخرى واسعة النطاق ومثيرة للقلق".
وحذر من أن "الحرب تلحق الضرر أيضا بشعب روسيا وتؤدي إلى تعميق الانقسامات الجيوسياسية وتؤجج عدم الاستقرار الإقليمي".
وذكر أنه "منذ الغزو الروسي واسع النطاق لأوكرانيا شهدنا عامين من القتال والمعاناة وتأجيج التوترات العالمية وتوتر في العلاقات العالمية" مشيرا إلى أن "احترام ميثاق الأمم المتحدة مناط باحترام سيادة أوكرانيا واستقلالها ووحدتها وسلامة".
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة أن الوقت قد حان لإعادة الالتزام بالميثاق وتجديد الاحترام للقانون الدولي لافتا إلى أن هذا هو الطريق إلى السلام والأمن في أوكرانيا وفي جميع أنحاء العالم.
وعلى صعيد متصل دعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دينيس فرانسيس المجتمع الدولي إلى الوقوف بجانب الشعب الأوكراني في سعيه لتحقيق العدالة والسلام بالتزامن مع دخول الحرب الروسية في أوكرانيا عامها الثالث.
وقال فرانسيس في كلمة أمام اجتماع للجمعية العامة مساء أمس "بينما نتأمل عامين من الألم والمصاعب دعونا نخرج من هذا المكان برسالة تضامن قوية ودعم لا يتزعزع لشعب أوكرانيا الصامد".
وشدد فرانسيس أمام ممثلي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على أنه "لا يمكنهم أن يغفلوا الدمار والخراب المستمر أو أن يتجاهلوا محنة شعب أوكرانيا".
ونبه إلى أن تأثير هذه "الحرب التي لا داعي لها" يمتد إلى ما هو أبعد من حدود أوكرانيا محذرا من أن الخطر الحقيقي بوقوع حادث نووي لا يزال قائما.
وأضاف أن "تلك الحرب أثرت على كل دولة عضو مجتمعة في هذه القاعة سواء في صورة ارتفاع أسعار المواد الغذائية أو في سياق انعدام أمن الطاقة".
وأشار فرانسيس إلى أن الجمعية العامة دانت العمليات العسكرية الروسية وطالبت بالانسحاب الفوري والكامل وغير المشروط لقوات روسيا من الأراضي الأوكرانية "في ضوء إصابة مجلس الأمن الدولي بالشلل بسبب الانقسام حول الصراع".
ودعا رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى مضاعفة الجهود "لإنهاء الحروب والبدء بمستقبل مليء بالأمل والوعد والرخاء لشعبي أوكرانيا وروسيا على حد سواء بل وفي أماكن أخرى من دون استثناء".
(النهاية)

ع س ت / م ع ح ع



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