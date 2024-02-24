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جمعية الهلال الاحمر الكويتي توزع مساعدات على المتضررين من فيضان (النهر الكبير) بلبنان

2/24/2024 4:27:15 AM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) بيروت - 24 - 2 (كونا) -- بدأت جمعية الهلال الاحمر الكويتي اليوم السبت توزيع مساعدات على الاسر اللبنانية واللاجئين السوريين المتضررين من جراء فيضان (النهر الكبير) شمالي لبنان.
وقال منسق الاغاثة في (الصليب الاحمر اللبناني) يوسف بطرس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان المساعدات التي بدأ توزيعها بالتعاون مع جمعيته وبالتنسيق مع سفارة دولة الكويت لدى لبنان ستستمر طوال الأسبوع.
وأشار إلى أن عملية توزيع المساعدات تتضمن حصصا غذائية ومواد عينية وبطانيات وملابس.
ولفت إلى الشتاء القاسي الذي شهده لبنان في يناير الماضي ادى الى فيضان (النهر الكبير الجنوبي) شمالي لبنان وألحق اضرارا بالعديد من قرى عكار بعد اجتياح المياه للمنازل وخيم اللاجئين وتضرر المزروعات.
وأشار بطرس إلى أن الاضرار التي لحقت بنحو ألف اسرة وحجم المعاناة الكبير الذي طاول المزارعين والعاملين في الزراعة دفعا جمعية الهلال الاحمر الكويتي "للتحرك ومد يد العون للبنانيين والاخوة اللاجئين السوريين في المنطقة المتضررة".
وأكد ان جمعية الهلال الاحمر الكويتي لا تسارع للمساهمة في تقديم العون عند الحاجة ووقوع الازمات في لبنان فحسب بل تعمل من خلال مشاريع خيرية فعالة على مدار السنة كمشروع توزيع الرغيف وغسيل الكلى.
يذكر ان الجمعية اسهمت في تنفيذ العديد من العمليات الجراحية الحرجة لحالات خاصة وقدمت المساعدات الطبية والعينية للمستشفيات اللبنانية وكانت من اوائل المتواجدين في بيروت بعد انفجار المرفأ في اغسطس 2020 وساهمت في ترميم عدد كبير من مستشفيات العاصمة ومساعدة المتضررين والمساهمة في ترميم منازل بعضهم.
وكانت الامطار الغزيرة التي شهدها لبنان يناير الماضي ادت الى فيضان النهر الكبير في منطقة (عكار) شمالي لبنان واقتحام السيول أراضي وممتلكات المزارعين ومنازلهم في ضواحي البلدات الواقعة على ضفاف النهر.
وتسببت الفيضانات بغرق عدد من منازل المواطنين وخيم اللاجئين السوريين وإلحاق اضرار بالغة بالمواسم الزراعية التي تعتبر هذه المنطقة أحد اهم مصادرها في لبنان.
ويعرف النهر الكبير رسميا ب(النهر الكبير الجنوبي) وهو يشكل الجزء الشمالي من الحدود اللبنانية -السورية. (النهاية)

ا ي ب / ط م ا



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