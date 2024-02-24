أطباء بلا حدود: سكان شمال غزة يعانون وضعا كارثيا والاحتلال يمنع الوصول للمستشفيات

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا) - أكدت منظمة "أطباء بلا حدود"، أن الأهالي والنازحين في مناطق شمال قطاع غزة يعانون مجاعة حادة ووضعا صحيا كارثيا، وأن المستشفيات الميدانية التابعة للمنظمات الدولية في رفح جنوبي القطاع غير قادرة على استيعاب النازحين والأهالي، وأن القوات الإسرائيلية منتشرة في محيط جميع مستشفيات القطاع وتمنع الوصول إليها.

وقالت، في بيان عبر موقعها الرسمي اليوم السبت، إن مجمع ناصر الطبي لا يزال محاصرا ولا نستطيع استقبال المرضى في المستشفى الميداني التابع لنا، مشيرة إلى أن السلطات الإسرائيلية تُعرقل عملية إجلاء المرضى.

وأشارت المنظمة في بيانها الى أن"القوات الإسرائيلية منتشرة في محيط مستشفيات قطاع غزة وتمنع الوصول إليها"، معربة عن قلقها الشديد من استمرار احتجاز الطواقم الطبية ودعت إلى ضرورة إبعاد هذه الطواقم عن الصراع.

إلى ذلك، حذرت مديرية الدفاع المدني في قطاع غزة من أن استمرار منع الاحتلال الإسرائيلي إدخال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من 700 ألف فلسطيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة الرائد محمود بصل، إن استمرار منع الاحتلال إدخال المواد الغذائية الأساسية والعلاج الطبي للمواطنين المحاصرين في محافظتي غزة والشمال يهدد حياة أكثر من 700 ألف مواطن بالموت في كل لحظة.

وأضاف أن معاناة الفلسطينيين في غزة والشمال تتفاقم يوميا، حيث بات الآلاف منهم ينتظرون الموت إما بسبب الجوع أو المجازر المستمرة التي يرتكبها الاحتلال بحق المدنيين، في ظل صمت عالمي مريب أمام هذه المعاناة والقتل اليومي.

ودخل العدوان الإسرائيلي على غزة اليوم السبت، يومه الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.

وفي حصيلة غير نهائية صادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول الماضي إلى 29514 شهيدا، بالإضافة إلى 69616 مصابا.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

24/02/2024 11:55:26