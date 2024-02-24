الصين: مصرع 15 شخصا بحريق مبنى سكني

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 24 شباط (بترا) - لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 44 آخرون جراء اندلاع حريق بمبنى سكني في مدينة نانجينج عاصمة مقاطعة جيانجسو بشرقي الصين أمس الجمعة، وفقا لوسائل إعلام رسمية نقلا عن الحكومة المحلية.
وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت، أن إدارة الإطفاء المحلية تلقت إنذارا بشأن الحريق في مبنى سكني بمنطقة يوهواتي، حيث تمكن رجال الإنقاذ من إخماد النيران وإنهاء عملية البحث والإنقاذ في مكان الحادث.
وأظهر تحقيق أولي أن الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى، ولا تزال السلطات تجري المزيد من التحقيقات للكشف عن سبب الحريق.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
24/02/2024 10:43:51
MENAFN24022024000117011021ID1107893648
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