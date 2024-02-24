الصين: مصرع 15 شخصا بحريق مبنى سكني

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا) - لقي 15 شخصا مصرعهم وأصيب 44 آخرون جراء اندلاع حريق بمبنى سكني في مدينة نانجينج عاصمة مقاطعة جيانجسو بشرقي الصين أمس الجمعة، وفقا لوسائل إعلام رسمية نقلا عن الحكومة المحلية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت، أن إدارة الإطفاء المحلية تلقت إنذارا بشأن الحريق في مبنى سكني بمنطقة يوهواتي، حيث تمكن رجال الإنقاذ من إخماد النيران وإنهاء عملية البحث والإنقاذ في مكان الحادث.

وأظهر تحقيق أولي أن الحريق اندلع في الطابق الأول من المبنى، ولا تزال السلطات تجري المزيد من التحقيقات للكشف عن سبب الحريق.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

24/02/2024 10:43:51