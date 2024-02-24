Saturday, 24 February 2024 01:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الرئيس البرازيلي يجدد اتهامه لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة

2/24/2024 4:27:05 AM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا) - جدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهامه لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
ووفقا لوكالة الأنباء العربية البرازيلية (انبا)، قال الرئيس دا سيلفا، الليلة الماضية، إن "ما تفعله إسرائيل ليس حربا، إنها إبادة جماعية، لأنها تقتل النساء والأطفال".
وأضاف، "هذه إبادة جماعية، حيث أن آلاف الشهداء هم من الأطفال وهناك آلاف المفقودين، وأن الذين يموتون ليسوا جنودا بل نساء وأطفال، إذا لم تكُن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية!".
وتمسك دا سيلفا بموقفه، مشددا مرارا على مصطلح "الإبادة الجماعية"، ومؤكدا أنه من غير المقبول أن يبيت الأطفال والنساء في غزة من دون الحصول على طعام أو حتى كأس حليب.
واتهم الرئيس البرازيلي إسرائيل في وقت سابق من الشهر الحالي، بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبها ما تقوم به "إسرائيل" بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.
وقال لصحفيين في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، في الثامن عشر من شباط الحالي، إن "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ، في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".
وفي اليوم التالي لتصريحات الرئيس دا سيلفا في أديس أبابا، سحبت البرازيل سفيرها من تل أبيب.
-- (بترا)
رصد/أغ/أ أ/ب ط
24/02/2024 10:09:19

MENAFN24022024000117011021ID1107893647

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث