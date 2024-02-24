الرئيس البرازيلي يجدد اتهامه لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 24 شباط (بترا) - جدد الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، اتهامه لإسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

ووفقا لوكالة الأنباء العربية البرازيلية (انبا)، قال الرئيس دا سيلفا، الليلة الماضية، إن "ما تفعله إسرائيل ليس حربا، إنها إبادة جماعية، لأنها تقتل النساء والأطفال".

وأضاف، "هذه إبادة جماعية، حيث أن آلاف الشهداء هم من الأطفال وهناك آلاف المفقودين، وأن الذين يموتون ليسوا جنودا بل نساء وأطفال، إذا لم تكُن هذه إبادة جماعية، فأنا لا أعرف ما هي الإبادة الجماعية!".

وتمسك دا سيلفا بموقفه، مشددا مرارا على مصطلح "الإبادة الجماعية"، ومؤكدا أنه من غير المقبول أن يبيت الأطفال والنساء في غزة من دون الحصول على طعام أو حتى كأس حليب.

واتهم الرئيس البرازيلي إسرائيل في وقت سابق من الشهر الحالي، بارتكاب "إبادة" بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، مشبها ما تقوم به "إسرائيل" بمحرقة اليهود إبان الحرب العالمية الثانية.

وقال لصحفيين في أديس أبابا على هامش قمة الاتحاد الإفريقي، في الثامن عشر من شباط الحالي، إن "ما يحدث في قطاع غزة مع الشعب الفلسطيني لم يحدث في أي مرحلة أخرى في التاريخ، في الواقع، سبق أن حدث بالفعل حين قرر هتلر أن يقتل اليهود".

وفي اليوم التالي لتصريحات الرئيس دا سيلفا في أديس أبابا، سحبت البرازيل سفيرها من تل أبيب.

-- (بترا)

رصد/أغ/أ أ/ب ط

24/02/2024 10:09:19