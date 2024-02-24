غزة: إصابات في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم المغازي

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 24 شباط (بترا) - أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع لليوم الـ141 على التوالي.

وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق غربي مدينة خانيونس، جنوب القطاع المحاصر.

وقصف طيران الاحتلال الليلة الماضية منزلا شمال مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، بعضهم بجروح حرجة، في غارة إسرائيلية استهدفتهم قرب كافتيريا "الشلال" على شاطئ بحر النصيرات، كما أطلقت طائرات الاحتلال النار بكثافة على بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وقصف طيران الاحتلال ومدفعيته خربة العدس شمال رفح جنوب القطاع، وبيت حانون شمال القطاع.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع لها في خانيونس جنوب القطاع، ما أدى إلى أضرار كبيرة في مرافق المستشفى.

وأشارت إلى أنه للمرة الرابعة، قامت طواقمها بمهمة إجلاء الجرحى من مجمع ناصر الطبي في خانيونس بعد خروجه عن الخدمة، بتنسيق مع مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا)، حيث شارك فيها 4 مركبات إسعاف أجلت 18جريحًا، من بينهم طفلتان حديثتا الولادة فقدتا والدتهما، وتم نقل الحالات إلى مستشفى الهيئة الطبية العالمية الميداني والمستشفى الإندونيسي الميداني في مدينة رفح، ومستشفى غزة الأوروبي في خانيونس، بالإضافة إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 29514 شهيدا، بالإضافة إلى 69616 جريحا.

-- (بترا)

رصد/أغ/ب ط

24/02/2024 09:34:46