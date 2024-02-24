غزة: إصابات في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم المغازي

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 24 شباط (بترا) - أصيب عدد من الفلسطينيين، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على القطاع لليوم الـ141 على التوالي.
وأفادت مصادر فلسطينية، بأن قوات الاحتلال قصفت منزلا في مخيم المغازي، ما أدى لإصابة عدد من الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، نقلوا على إثرها إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح.
كما قصفت مدفعية الاحتلال مناطق غربي مدينة خانيونس، جنوب القطاع المحاصر.
وقصف طيران الاحتلال الليلة الماضية منزلا شمال مخيم المغازي وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، بعضهم بجروح حرجة، في غارة إسرائيلية استهدفتهم قرب كافتيريا "الشلال" على شاطئ بحر النصيرات، كما أطلقت طائرات الاحتلال النار بكثافة على بلدة المغراقة شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، وقصف طيران الاحتلال ومدفعيته خربة العدس شمال رفح جنوب القطاع، وبيت حانون شمال القطاع.
وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن قوات الاحتلال استهدفت محيط مستشفى الأمل التابع لها في خانيونس جنوب القطاع، ما أدى إلى أضرار كبيرة في مرافق المستشفى.
وأشارت إلى أنه للمرة الرابعة، قامت طواقمها بمهمة إجلاء الجرحى من مجمع ناصر الطبي في خانيونس بعد خروجه عن الخدمة، بتنسيق مع مكتب الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة (أوتشا)، حيث شارك فيها 4 مركبات إسعاف أجلت 18جريحًا، من بينهم طفلتان حديثتا الولادة فقدتا والدتهما، وتم نقل الحالات إلى مستشفى الهيئة الطبية العالمية الميداني والمستشفى الإندونيسي الميداني في مدينة رفح، ومستشفى غزة الأوروبي في خانيونس، بالإضافة إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط القطاع.
وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين الأول الماضي إلى 29514 شهيدا، بالإضافة إلى 69616 جريحا.
-- (بترا)
رصد/أغ/ب ط
24/02/2024 09:34:46
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