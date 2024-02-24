اختتام فعاليات المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل في القاهرة



كما واشار المشاركون في المؤتمر الذي حضره شخصيات سياسية وأكاديمية وثقافية من مختلف أنحاء العالم، الى أن السلام العادل يحتاج إلى تنمية سياسية حقيقية وإرادة معاصرة وتسخير التقنية الحديثة في خدمة الجمهور العام، وإن رأس الحربة في السلام العادل هو التعليم النوعي المستنير الذي يتوجب أن يكون مسايرًا للعصر، ولذلك فإن الاهتمام بالأجيال وتقديم تعليم نوعي بمنهج منفتح هو بمثابة (فرض عين).



وأشارت التوصيات إلى أن الاقتصاد قائد للتنمية ودور القطاع الخاص في النهوض به دور حيوي، لذلك فإن العناية بالتشريعات الاقتصادية المحفزة لهذا التنوع وضبطها من خلال تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار وتسخيرها لخدمة الجمهور العام.



وشددت التوصيات على أن الثقافة لها دور محوري في ظلّ الأجواء السائدة اليوم والتي يغشاها تضليل للرأي العام والزج به في صراعات تفتت المجتمع وتحرض على التعصب والكراهية ووليدهما التطرف والعنف، لذلك ينبغي الحض على ثقافة منفتحة ومتسامحة تتقبل الآخر وتؤمن بالحوار.



ووجه المنتدى ضمن توصياته التحية للجهد الذي تبذله جمهورية مصر العربية على موقفها العربي متضامنين معها فيما تعانيه من ضيق اقتصادي وأعباء سياسية ودولية جراء الوضع العربي والإقليمي الشائك.



وفي كلمة ختام المنتدى وجه سعود عبد العزيز البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية من خلال كلمته الشكر للقائمين على إنجاح المنتدى قائلا: يقتضي الواجب أن أتوجه أتقدم باسمي وباسم جميع زملائي في مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية بخالص الشكر والتقدير والامتنان لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة على رعايته الكريمة لهذا المنتدى، وإلى وزارة الثقافة المصرية والمجلس الأعلى للثقافة على تعاونهم المثمر الذي كان من أهم أسباب نجاح هذا المنتدى الذي أتمنى أن يكون من الجهود الخيرة التي تسهم في تقدم الإنسانية ورفعتِها.



كما توجه البابطين بالشكر لجميع الحضور قائلاً: أشكركم على تلبيتكم دعوة مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية لحضور المنتدى العالمي الثالث لثقافة السلام العادل.. وأحييكم على مشاركتِكم الفاعلة وإسهاماتِكم الثرية وما قدمتموه خلالَ جلسات المنتدى من نقاشات وأفكار تنويرية واقتراحات بناءة تصب غاياتها في تحقيق التنمية المستدامة في كافة المجالات.



ومن منبر المنتدى ناشد سعود البابطين رئيس مجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية بدعوة صادقة قادة العالم في كل مكان أن يبذلوا كل ما في وسعهم لنشر السلام العادل والذي يعد حق للبشرية جمعاء بل هو الحق الجامع لكل حقوق الإنسان.