Saturday, 24 February 2024 01:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعود البابطين رئيساً لمجلس أمناء مؤسسة عبدالعزيز سعود البابطين الثقافية

2/24/2024 4:25:08 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قرر المجلس بالإجماع تزكية سعود عبدالعزيز البابطين رئيساً لمجلس الأمناء، واختيار محمد عبدالعزيز البابطين نائباً لرئيس مجلس الأمناء. وقال رئيس مجلس الأمناء سعود عبدالعزيز البابطين، إن المؤسسة مستمرة في مواصلة العمل واستكمال المسيرة التي بدأها والده "طيب الله ثراه"، في الاعتناء بالشعر والشعراء، وخدمة اللغة العربية، ودعم مراكز الترجمة والتدريب وتحقيق المخطوطات، وترسيخ مبادئ حوار الحضارات ونشر ثقافة السلام العادل بما يخدم الدول والشعوب متعهداً بتسخير وقته وجهده وكل ما تعلمه منه للمحافظة على إرثه العظيم، وإيماناً منه بكل ما كان يقوم به، فقد سخر ماله ووقته وفكره الدؤوب في خدمة البشرية، وهذه رسالة من رسائله العظيمة التي تعلمناها منذ الصغر، وسنستمر بمشيئة الله في تنفيذ رسالته وتحقيق حلمه الذي تحمل تفاصيله كافة مفردات الثقافة والخير والسلام، داعياً المولى عز وجل أن يوفقه في تنفيذ تلك المهمة الكبيرة، التي تقع على عاتقه.
وشكر البابطين أعضاء المجلس على ثقتهم الغالية، مشيداً بما يقدموه للمؤسسة وبأنهم لم يدخروا جهداً في سبيل تحقيق الأهداف الفكرية السامية، التي كان لهم الدور الأمثل في رسمها وتحقيقها على أرض الواقع.

MENAFN24022024000072011014ID1107893616

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث