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زوج يحقق ثروة طائلة من التجسس على زوجته

2/24/2024 4:25:06 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقر رجل أمريكي بالذنب في جريمة احتيال بعد أن حقق ربحًا قدره 1.7 مليون دولار أمريكي من خلال الاستماع إلى محادثات عمل لزوجته أثناء عملها من المنزل.

واشترى الرجل وباع أسهماً بعد أن سمع بعض المحادثات التي أجرتها زوجته مع زملائها في المكتب وكان الزوجان يعملان من المنزل في ذلك الوقت.


وكشفت وسائل إعلام محلية عن شخصية الرجل ويدعى تايلر لودون، عملت زوجته كمدير استحواذ في شركة BP، وهي مجموعة شركات للنفط والغاز، مقرها لندن، وخلال إحدى المحادثات التي أجرتها زوجته مع زملائها في المكتب، سمع لودان أن شركة BP كانت تخطط للاستحواذ على متجر للشاحنات وشركة TravelCentre في أوهايو بالولايات المتحدة.


كان لدى الرجل فكرة لتحقيق الربح من هذه الصفقة التجارية، وقالت هيئة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية إن الرجل اشترى 46 ألف سهم من شركة Truck Stop قبل الإعلان عن الاندماج في فبراير 2023، وأدى ذلك إلى ارتفاع أسعار الأسهم بنسبة 71 في المائة تقريبًا.


ثم باع لودان الأسهم بالكامل على الفور تقريبًا وحقق ربحًا قدره 1.76 مليون دولار أمريكي، وقال مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من تكساس إن زوجة الرجل لم تكن لديها أي فكرة عما ينوي فعله.


ورُفعت دعوى قضائية ضد الرجل، تنص على أنه اشترى أسهم TravelCenters بعد أن علم بأمر الاندماج من خلال التنصت على المكالمات الرسمية لزوجته، وكان على الرجل أن يدفع ثمن خطأه، ولم ترفع الشركة دعوى قضائية ضده فحسب، بل تركت زوجته أيضًا المنزل وطلبت الطلاق بعد أن اعترف لها بأفعاله.


وتلقت الزوجة صدمة جديدة، حيث قامت شركتها بطردها من منصبها، على الرغم من إبلاغ إدارة الشركة بالأمر برمته، ورغم أن الشركة لم تتمكن من العثور على أي دليل ضد المرأة، على أنها قامت بتسريب الصفقة إلى زوجها عمداً إلا أنها فصلتها من عملها.


ومن المقرر أن يصدر الحكم على المتهم يوم 17 مايو المقبل، وقد يحكم عليه بالسجن 5 سنوات، مع دفع غرامة قدرها 250,000 دولار أمريكي، بالإضافة إلى رفع دعوى مدنية منفصلة ضده.- وكالات

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