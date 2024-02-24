Saturday, 24 February 2024 01:45 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مواطنون يعبرون بالرسم عن آلمهم حيال ما يجري لأهالي غزة

2/24/2024 4:24:51 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبر مواطنون من خلال الرسم، ضمن فعالية نظمها المجمع المركزي للصحة النفسية في عمان، عن الألم الذي يعتصرهم جراء المأساة التي يعيشها أهالي قطاع بفعل العدوان الاسرائيلي الغاشم الذي يتعرضون له منذ أكثر من أربعة أشهر.


وتجمع حشد من المواطنين في صالة المجمع في مبادرة حملت عنوان "فرشاة أمل لغزة" ورسموا لوحات فنية تعبر عما في دواخلهم حيال ما يجري في غزة من جرائم ابادة وتهجير قسري للمواطنين على يد قوات الاحتلال.


وقال مدير المجمع الدكتور فلاح التميمي، أن الفعالية تأتي تعبيرا عن تضامن المجتمع ودعمه للأهل في قطاع غزة، ولأظهار حجم المشاعر الفياضة لديهم، مؤكدا أن كل ريشة رسمت فنا هي بمثابة رسالة دعم لفلسطين.


واضاف أن المواطنين عبروا من خلال الرسومات عن الآلم والغضب الذي يعتري الشعب الأردني حيال الصمت العالمي لما يجري من قتل وتدمير وإبادة جماعية ومجازر وجرائم حرب تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أهالي غزة خصوصا، وعموم فلسطين عموما.


بدورها، اشارت صاحبة المبادرة أخصائية العلاج النفسي تالا الكرد، إلى أن مبادرة "فرشاة أمل لغزة" منحت مساحة واسعة للمواطنين للتعبير عن مشاعرهم من خلال الرسم وانجاز لوحات فنية تجسد مأساة أهالي قطاع غزة.


وبينت الكرد التي تشغل كذلك منصب رئيس القسم النفسي بالمركز، إلى أن غضب الشعب الأردني وألمه، هو جزء من الغضب الكبير الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني بكل المحافل الدولية، مشددة على أن أهالي غزة يحتاجون كل دعم ممكن لمساعدتهم على وقف العدوان الغاشم وتجاوز آثاره.


ولفتت الكرد إلى أن المبادرة جاءت كذلك بمساهمة من اخصائية العلاج بالفن رانيا القلعي، وسيتم خلال الايام المقبلة إلى تنظيم بازار خيري وعرض الرسومات للبيع ورصد ريعها كتبرع لأهالي قطاع غزة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

MENAFN24022024000072011014ID1107893610

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث