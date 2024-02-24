مواطنون يعبرون بالرسم عن آلمهم حيال ما يجري لأهالي غزة



وتجمع حشد من المواطنين في صالة المجمع في مبادرة حملت عنوان "فرشاة أمل لغزة" ورسموا لوحات فنية تعبر عما في دواخلهم حيال ما يجري في غزة من جرائم ابادة وتهجير قسري للمواطنين على يد قوات الاحتلال.



وقال مدير المجمع الدكتور فلاح التميمي، أن الفعالية تأتي تعبيرا عن تضامن المجتمع ودعمه للأهل في قطاع غزة، ولأظهار حجم المشاعر الفياضة لديهم، مؤكدا أن كل ريشة رسمت فنا هي بمثابة رسالة دعم لفلسطين.



واضاف أن المواطنين عبروا من خلال الرسومات عن الآلم والغضب الذي يعتري الشعب الأردني حيال الصمت العالمي لما يجري من قتل وتدمير وإبادة جماعية ومجازر وجرائم حرب تقترفها قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق أهالي غزة خصوصا، وعموم فلسطين عموما.



بدورها، اشارت صاحبة المبادرة أخصائية العلاج النفسي تالا الكرد، إلى أن مبادرة "فرشاة أمل لغزة" منحت مساحة واسعة للمواطنين للتعبير عن مشاعرهم من خلال الرسم وانجاز لوحات فنية تجسد مأساة أهالي قطاع غزة.



وبينت الكرد التي تشغل كذلك منصب رئيس القسم النفسي بالمركز، إلى أن غضب الشعب الأردني وألمه، هو جزء من الغضب الكبير الذي عبر عنه جلالة الملك عبدالله الثاني بكل المحافل الدولية، مشددة على أن أهالي غزة يحتاجون كل دعم ممكن لمساعدتهم على وقف العدوان الغاشم وتجاوز آثاره.



ولفتت الكرد إلى أن المبادرة جاءت كذلك بمساهمة من اخصائية العلاج بالفن رانيا القلعي، وسيتم خلال الايام المقبلة إلى تنظيم بازار خيري وعرض الرسومات للبيع ورصد ريعها كتبرع لأهالي قطاع غزة بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.