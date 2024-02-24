الطراونة: نتائج الدراسة الاكتوارية بالنصف الثاني للعام الحالي



وأكد في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم السبت، أن الدراسة الإكتوارية حالياً ضمن مرحلة إعداد وتجهيز البيانات، وبالتالي من المبكر الحديث عن أي مؤشرات أولية لها، حيث ستقوم المؤسسة بنشر نتائجها ومؤشراتها الرئيسية بكل شفافية ووضوح.



وأوضح، أن المؤسسة بموجب المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي ملتزمة بإجراء دراسة إكتوارية كل ثلاث سنوات، حيث تُلزم المؤسسة بإجراء الإصلاحات اللازمة إذا ما أظهرت الدراسات الإكتوارية ذلك.



وأكد الطراونة أن مؤسسة الضمان الاجتماعي وُجِدت لتبقى لتأدية رسالتها للجيل الحالي والأجيال القادمة، وتبذل المؤسسة كل ما بوسعها للمحافظة على ديمومتها ولتبقى سنداً للعامل الأردني وهو على رأس عمله وبعد تقاعده، مضيفاً أن العاملين في المؤسسة يقومون ويتابعون عملهم بكل صدق وأمانة وشفافية.-(بترا)