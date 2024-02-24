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الميثاق الأعلى بين الأحزاب في عدد الشباب

2/24/2024 4:24:50 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أظهرت إحصائية شاملة منشورة حول أعداد الشباب المنتسبين للأحزاب السياسية في الأردن، وأعداد شباب حزب الميثاق الوطني، صادرة عن الهيئة المستقلة للانتخابات، تربّع حزب الميثاق الوطني على اعلى القائمة ما بين الاحزاب السياسية في أعداد الشباب المنتسبين إليه.

وبحسب الاحصائية فقد بلغت اعداد الشباب المنتسبين للاحزاب السياسية ٢٦٢٧٢ منتسبا على مستوى المملكة، فيما بلغت نسبة الشباب والذين تقل أعمارهم عن ٣٥ في حزب الميثاق الوطني ١٤٪ من مجموع الشباب المتحزب على مستوى الوطن، اذ بلغ عددهم في الميثاق ٣٦٩٣ منتسبا، علما بأن عدد الأحزاب المرخصة في الأردن ٣٣ حزب.

وتؤكد الاحصائية ان هذا العدد لشباب حزب الميثاق الوطني هو الاعلى على مستوى الاحزاب السياسية، بالارقام المطلقة والنسبة المئوية.

امين عام حزب الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني ومساعد الامين العام للشباب جمال الرقاد اكدوا اننا في حزب الميثاق الوطني نولي الاهمية الكبيرة للشباب فهم طاقة الدولة ومصدر فخارها وتميزها والتي توصف بالدولة الفتية، اذ نجد ما نسبته 63٪ من سكانها هم ضمن الفئة العمرية الأقل من 30 عامًا، لذلك نعول على شبابنا في حزب الميثاق ببناء مستقبلهم السياسي بايديهم من خلال انتسابهم للاحزاب واقل ما نقدمه لهم هو الدعم والمساندة.

"يسيرون ونحن نسير خلفهم" هو شعار الميثاق بالتعامل مع شبابه الذين يثبتون يوما بعد يوما قدراتهم المتميزة وطاقاتهم الخلاقة وانتمائهم لثوابت الميثاق الخمسة: ديننا وعرشنا وجيشنا ووحدتنا الوطنية وفلسطين والقدس.

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