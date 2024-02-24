جلسة في الجمعية العامة بشأن فلسطين عقب الفيتو الأميركي



واستخدم أحد الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو)، وهي الولايات المتحدة الاميركية، خلال الجلسة 9552 لمجلس الأمن في إطار البند المعنون "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين" من جدول الأعمال.



وفي رسالة أرسلها رئيس الجمعية العامة إلى الدول الأعضاء، يوم أمس الجمعة، أبلغ فيها الدول الأعضاء أن الاجتماع سيعقد في 4 آذار المقبل الساعة 10 صباحًا (بتوقيت نيويورك) في قاعة الجمعية العامة.- (بترا)