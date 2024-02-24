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الأميركي كوين: قد غسلت أدمغتنا قبل غزة.. وأنادي باستيقاظ الكاوبويز

2/24/2024 4:24:34 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) "استيقظوا أيها الكاوبويز".. كوين ذي إسكيمو: نعم غزة حررتنا
الناشط الأميركي كوين ذي إيسكيمو

قبل مجازر غزة، لم يكن كوين ذي إسكيمو -الأب لـ8 أطفال- يرى في قضية فلسطين سوى صراع بين إسرائيليين بيض طيبين يتحدثون الإنجليزية بطلاقة "ويشبهوننا"، وبين "المتوحشين" العرب الذين يسعون لإبادة إسرائيل .

لكن منذ الأيام الأولى لهجمات إسرائيل على القطاع المحاصر، شاهد كوين -ومعه كثير من الأميركيين- صورا ومقاطع فيديو تظهر آباء غزيين وهم يحملون أشلاء أطفالهم في أكياس بلاستيكية، كما شاهد أطفالا يبكون أمام جثث أمهاتهم وأقاربهم، ورأى كيف استهدفت إسرائيل مستشفيات ومساجد وكنائس ومدارس وسوّتها بالأرض، وكيف هدمت البيوت فوق رؤوس أصحابها، وظل الآلاف تحت الأنقاض لا يجدون من ينتشل جثثهم ويكرمها بالدفن.

فوجئ كوين بحقائق جديدة وكثيرة ظلت لعقود محجوبة عن الشعب الأميركي الذي كان يؤمن ويسير خلف ما ينشره إعلامه، ولا يشكك فيه أبدا، فهو يعلم أنه في بلد يحمي دستورها "حرية التعبير"، و"حرية الإعلام"، ويجرم التعتيم وتقييد الحريات.

أميركا تتغير
 لكن ما بعد مجازر غزة ليس كما قبلها، فقد بدأ كوين ومعه كثير من الأميركيين يطرحون الأسئلة، ويشككون في رواية الإعلام الأميركي، ويتنسمون عبق حرية الانعتاق من ربقة الرواية الواحدة.

يقول كوين ذي إسكيمو في حديث مع الجزيرة نت إنك لو سألت المواطنين الأميركيين العاديين قبل أحداث غزة عن إسرائيل وفلسطين سيجيبك 90% منهم أنهم يدعمون إسرائيل، وذلك "لأننا نشأنا وقد غسلت أدمغتنا لنؤمن بكل ما أرادوا منا أن نؤمن به".

لكن ما جرى في غزة غيّر كل شيء وبسرعة، "بالنسبة لي، لم أر قط أميركا تغير رأيها بهذه السرعة، إذا نظرت إلى تاريخنا، ستتأكد من أن التغيير عادة ما يستغرق عقودا، مثلما حدث مع العبودية أو حقوق المرأة".

وإلى جانب مجازر غزة، ما ساعد على تسريع عملية التغيير -يوضح كوين- هي تجربة الأميركيين مع الرئيس السابق دونالد ترامب التي عرت حقيقة السياسيين، وكشفت ما كان الإعلام يحرص على إخفائه.

ويزيد "رأينا رجلا يكذب علينا بانتظام، ويستخدم لغة مجردة من الأحاسيس الإنسانية لغرس العنف في سلوك أتباعه، ومن ثمرات ذلك كان الهجوم على عاصمتنا".

ويتابع كوين "لقد شاهدنا بنيامين نتنياهو مرات عديدة، ولكن هذه المرة رأيناه بشكل مختلف، رأينا ترامب. علمنا أنه يكذب، وعلمنا أنه يخضع للتحقيق بتهمة الفساد، وعلمنا أننا لم نكن نرى الحقيقة كاملة"، بسبب تغييب الإعلام الأميركي لهذه الحقائق عن الشعب.

تحولات دفعت الكثير من الأميركيين لمراجعة قناعاتهم، والتشكيك في الرواية الأميركية والغربية، والبحث عن الحقيقة.

حرية تعبير؟
 من أشهر مقاطع الفيديو التي نشرها كوين على حسابه بتيك توك ذلك المقطع الذي ظهر فيه غاضبا ساخطا على الإعلام الأميركي الذي كان يعتقد أنه إعلام يحتضن آراء جميع الأميركيين.

كان ساخطا لأن مواقفه وآراءه بشأن غزة، والتي نشرها على حسابه، ظهرت على مواقع وقنوات إعلامية أجنبية، لكنها لم تجد طريقا إلى "سي إن إن" أو "إم إس إن بي سي نيوز"، أو نيويورك تايمز، أو واشنطن بوست، أو غيرها من العناوين الإعلامية الأميركية البارزة التي ظلت لعقود تدافع عن حرية التعبير قبل أن تسقط في اختبار مجازر غزة.

يشرح كوين، في حديثه مع الجزيرة نت، أن ما يحدث في غزة كشف أن ليس بإمكان كل الأميركيين عرض وجهة نظرهم على وسائل إعلامهم إذا تعلق الأمر بإسرائيل تحديدا.

وتابع بأن الجميع تأكد أن مشكلة الإعلام الأميركي تكمن في أنه يظهر جانبا واحدا فقط من الحكاية، ولا يظهر آراء مخالفة خاصة إذا ما تعلق الأمر بإسرائيل.

فضيحة مركبة
 ولا يقف الأمر عند هذا الحد فيما يرتبط بفلسطين، بل يتوقع كوين الأسوأ "فعندما يُشترى المشرعون لدينا وتدفع لجنة الشؤون العامة الأميركية الإسرائيلية (آيباك) الثمن، يحاولون جاهدين تمرير قوانين تعتبر معاداة الصهيونية مساوية لمعاداة السامية، وهذه فضيحة كبرى ستزيد الوضع قتامة".

أضف إلى كل ذلك أن هذا الإعلام يستخدم لغة معينة بشكل ممنهج للدفع بوجهة نظر محددة، وتغليب تصور على آخر.

وضرب كوين على ذلك مثلا بأسلوب تقديم الخبر للمشاهد الأميركي، فعند ذكر الضحايا الفلسطينيين يقول "قُتل 19 مراهقا فلسطينيا"، لكن إذا تعلق الأمر بإسرائيليين فيقول "قُتل 19 طفلا إسرائيليا"، فيُؤسر المشاهد ويُجبر على التعاطف فورا مع الأطفال.

وما لبث محدثنا أن طرح ملاحظة غريبة، حيث قال إن الإعلام -من خلال اختيار الضيوف وزوايا معالجة الأخبار- يحاول أن يبرز بشكل غير مباشر أن الذين يظهرون دعما لإسرائيل هم من البيض، ويتحدثون اللغة الإنجليزية بطلاقة، في حين الأشخاص الذين يظهرون وهم يدعمون فلسطين هم من ذوي البشرة السمراء، وقد تكون الإنجليزية لغتهم الثانية.

ويعلق على ذلك قائلا "هذا يعطي انطباعا كاذبا للشعب الأميركي بأن المواطنين العاديين يدعمون إسرائيل بقوة، وبالتالي هذا هو الموقف الذي يجب على الجميع تبنيه"، وأضاف "وطبعا ذلك غير صحيح ألبتة".

يا أميركيي العالم استيقظوا
 لكن قطار البحث عن الحقيقة والانتصار لها انطلق، ويستمر كوين في استغلال المساحة التي توفرها بعض منصات التواصل الاجتماعي -وفي مقدمتها تيك توك- لشرح ما يجري للأميركيين، ودعوتهم "للاستيقاظ".

"لا تغرقوا في حفلات مباراة السوبر بول، والتصديق الأعمى للدعاية الإسرائيلية، متى ستفهمون وتستيقظون؟" يصرخ كوين في إحدى مشاركاته الأخيرة على حسابه بتيك توك.

وتعد كرة القدم الأميركية أحد أبرز الألعاب الشعبية، ويتابع عشرات الملايين مباراتها النهائية (السوبر بول)، وتتخللها مشاركات غنائية لمشاهير الفنانين الأميركيين، لذلك تحرص الدول والمؤسسات على حجز مساحات إعلانية خلال المباراة.

ويخاطب مواطنيه قائلا إنهم وبينما هم يستمتعون بمباراة "السوبر بول" تقصف إسرائيل رفح وتقتل الأطفال والنساء والمرضى بأسلحة تمولها ضرائب الأميركيين، مثلما تمول الإعلانات التي تبث خلال المباراة الأهم التي يتابعها عشرات الملايين، والتي تبرز إسرائيل في صورة الضحية.

أحد تلك الفيديوهات الدعائية التي بثت قبل أيام أظهر لاعبي فريق كرة قدم أميركي وهم في حالة حزن والسبب استمرار جنود إسرائيليين أسرى بيد حركة "حماس" لذلك من اللازم على الأميركيين الضغط ليعود "الأسرى الضحايا" لأسرهم.

لكن كوين ما لبث أن نشر مقطعا مضادا بنفس مقدمة الفيديو الإسرائيلي الدعائي لكن يظهر آباء من غزة وهم يحملون أشلاء من جثامين أطفالهم الذين قتلهم الاحتلال، ويدعو لمحاسبة إسرائيل على جرائمها.

ولا يقتصر الأمر على مقاطع الفيديو، بل يستقبل كوين نشطاء متطوعين من دول العالم المختلفة، ينضمون إليه في لقاءاته وحملاته الإعلامية ليس فقط لفضح مجازر الاحتلال، ولكن لتقديم الإغاثة لغزة بالطرق الممكنة.

فكثيرون في الولايات المتحدة وحول العالم -يوضح كوين- نجحوا في تجاوز قيود "الرواية الأحادية" التي روّج لها الإعلام والسياسيون في الغرب، وسرعان ما بدؤوا يشاركون الحقائق التي توصلوا إليها، فانتشرت بين الناس التطورات والتفاصيل المغيبة.

ويعلق كوين ذي إسكيمو على هذا التغيير الكبير بقوله "الناس ترى أننا نعمل لمصلحة تحرير فلسطين، لكن ليعلم الجميع، أن فلسطين هي التي حررتنا". الجزيرة

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