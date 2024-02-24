خروج حرائق الغابات في ولاية فتكوريا الأسترالية عن السيطرة

MENAFN - Alghad Newspaper)ونقلت هيئة الإذاعة الأسترالية، اليوم السبت، عن منظمة الطوارئ الخاصة بولاية فيكتوريا، "إن المغادرة فورا هي الخيار الأكثر أمانا، قبل أن تصبح الأوضاع خطيرة للغاية"، وأضافت أن الحريق "ما زال خارج نطاق السيطرة".



وجاء التحذير الطارئ بعد تراجع حدة حريق غابات آخر اندلع الأسبوع الماضي، وأدى إلى مقتل ماشية وتدمير ممتلكات وأجبر أكثر من ألفي شخص على مغادرة البلدات الغربية والتوجه إلى مدينة بالارات، على بعد 95 كيلومترا غربي ملبورن عاصمة الولاية.



وبحسب السلطات يهدد الحريق الجديد مدينة أمفيثيتر الريفية التي يبلغ عدد سكانها 223 نسمة.



ويكافح قرابة ألف من رجال الإطفاء تدعمهم أكثر من 50 طائرة الحرائق منذ اندلاعها.