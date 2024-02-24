مفكران روسيان: تداعيات حرب غزة.. عزل إسرائيل وبدء حركة تحريرية شرق أوسطية

MENAFN - Alghad Newspaper)هذا ما توقعه خبيران روسيان من "نادي فالداي للنقاشات الدولية"، في تقييم لتداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة وموقف الدول الغربية منه، معربين في حديث مع مراسل "الأناضول" عن اعتقادهما بأن حل القضية الفلسطينية يحتاج إلى تعاون دولي واسع، واتباع نهج عادل وشامل.و"نادي فالداي للنقاشات الدولية" هو منتدى مقره موسكو يجمع بين خبراء أجانب وكبار المسؤولين الروس والسياسيين والصحفيين والأكاديميين.من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة "نادي فالداي للنقاشات الدولية" أندريه بيستريتسكي إنه من "المحزن" أن يفقد بشر أرواحهم جراء هجمات الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، واصفا الوضع بأنه "مأساوي للغاية".ورأى بيستريتسكي أن القضية الفلسطينية "وصلت للأسف إلى طريق مسدود"، معتبرا أنه "لن يتم حل هذه القضية دون اتباع نهج عادل وشامل".وأضاف أن "الوصول إلى مثل هذا الحل يتطلب، أيضًا، مبادرات وتعاونا مشتركا بين كل من تركيا وروسيا وإيران وأوروبا الغربية والولايات المتحدة والعديد من البلدان".وانتقد بيستريتسكي سياسات الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، إزاء الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.وقال: "تتصرف الدول الغربية بطريقة غير عقلانية وغير منظمة وسطحية للغاية؛ فعلى الرغم من أن الوضع في الشرق الأوسط تغير بشكل جذري، إلا أن الغرب يريد الحفاظ على هيمنته وقوته ونفوذه على المنطقة".



** خطر مُحدق بالشرق الأوسط

بيستريتسكي حذر في هذا الصدد من مخاطر تزايد التوتر في الشرق الأوسط، وتطرق إلى الإجراءات الواجب اتباعها لتوفير أرضية تضمن إيجاد حل للقضية الفلسطينية.



وقال موضحا: "هذا يتطلب إجراءات منسقة من قبل النخب في المنطقة والدول الفاعلة".



وأوضح أن ممارسات الجيش الإسرائيلي في غزة مرتبطة بالأجواء السياسية وحالة التجييش التي تسيطر على الأجواء الداخلية في البلاد.



وأوضح: "تنعكس السياسة الخارجية على السياسة الداخلية في جميع البلدان، لكن الوضع يختلف في الولايات المتحدة وإسرائيل؛ إذ تكون السياسة الخارجية فيهما استمرارًا للسياسة الداخلية".



واستنكر بيستريتسكي الموقف الضعيف صدر عن محكمة العدل في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة "الإبادة الجماعية" في غزة.



وأوضح أن "المحكمة طلبت من إسرائيل اتخاذ تدابير احترازية، لكنها لم تدن ممارساتها في غزة".



وفي 26 يناير/ كانون ثاني الماضي، أعلنت محكمة العدل قراراتها الأولية في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا في إطار الاتفاقية المتعلقة بالإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت إسرائيل باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.



ورغم قرارات العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين دون أن تتضمن نصا لوقف إطلاق النار، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.



** إسرائيل لن تحقق أهدافها



مدير مركز البحث العلمي في "نادي فالداي للنقاشات الدولية" فيودور لوكيانوف حذر، أيضًا، من مخاطر التوتر المتصاعد في منطقة الشرق الأوسط.



وأشار إلى أن هجوم حركة "حماس" على مستوطنات غلاف غزة ورد فعل إسرائيل أديا إلى زعزعة الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، محذرًا من غياب أي مخرج من هذه الأزمة في الوقت الراهن.



ورأى أن حكومة نتنياهو رغم هجومها الدموي على غزة ستخفق في تحقيق أي من أهدافها المعلنة من تلك الحرب، والتي كان في مقدمتها إعادة الأسرى من غزة والقضاء على "حماس".



وأضاف: "رغم الخسائر الكبيرة في أرواح المدنيين الفلسطينيين والدمار الكبير في غزة، إلا أن هذه الحرب لن تفضي إلى أي نتائج على الأرض، وسنرجع إلى النقطة التي بدأنا منها، وهي أن إسرائيل لن تحقق أهدافها العسكرية والسياسية".



واعتبر لوكيانوف أن "عدم قيام دولة فلسطينية سيبقى العائق الأكبر أمام السلام بالمنطقة"، مضيفًا: "هناك خسائر بشرية فادحة، لكن الأسوأ من ذلك كله هو أن كل هذه الخسائر قد تذهب سدى".



وشدد على أن محاولات المجتمع الدولي الراهنة لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة وتحسين الأوضاع الإنسانية هناك "ليست كافية".



** تراجع دور القوى الأجنبية



وأشار لوكيانوف إلى أن دول المنطقة بدأت تلعب دورا أكبر في سياسة الشرق الأوسط، وأن تنامي دور القوى الإقليمية أدى إلى تراجع دور بعض القوى الأجنبية.



وتابع: "حتى الولايات المتحدة لا تملك الأدوات اللازمة للتأثير على إسرائيل"، فالأمريكيون، كما يرى، "يريدون إنهاء هذه المأساة، لكن الإدارة الإسرائيلية تفكر بشكل مختلف".



أما الصين فـ"تراقب تطورات الوضع عن كثب، بينما لدى روسيا أولويات مختلفة للسنوات المقبلة"، وفق لوكيانوف.



وذكر لوكيانوف أن الشرق الأوسط أصبح معزولا بشكل متزايد، وقال: "هذا يمكن أن يؤدي إلى تغييرات إيجابية".



وأوضح: "كلما زادت المسؤوليات التي تتحملها دول المنطقة، كلما تمكنت من حل مشاكلها بشكل أسرع دون اللجوء إلى تدخل القوى الخارجية".



وأضاف: "الآن، سنشهد حركة تحرر صعبة ومؤلمة في منطقة الشرق الأوسط، بالتزامن مع استمرار القوى الأجنبية بلعب دور مزعزع للاستقرار في تلك المنطقة".



** إسرائيل ستتحول لدولة معزولة

وحول توقعاته لتلك الحرب ومآلاتها، قال لوكيانوف إن "الهجمات على غزة ستنتهي عاجلاً أم آجلاً"؛ "لأن موارد إسرائيل محدودة".



واعتبر أن مواصلة الجيش الإسرائيلي هجومه على غزة مسألة مرتبطة بالتطورات الداخلية في إسرائيل؛ فالحياة السياسية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مرهونة بنتائج هذه الحرب.



وأوضح: "سيبقى نتنياهو بالسلطة طالما استمرت الحرب، بينما ستنتهي حياته السياسية مع نهايتها". ولفت إلى أن انتهاء مستقبل نتنياهو السياسي سيكون على وقع انتقادات يثيرها مواطنو إسرائيل تتعلق بإخفاقاته منذ بداية الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات غلاف غزة وعواقب ما حدث.



لوكيانوف توقع، أيضًا، أن تتحول إسرائيل إلى "دولة معزولة" بسبب تلك الحرب.



فيما أبدى تشاؤمه إزاء مصير القضية الفلسطينية، قائلا: "لا أرى أي حل شامل للقضية يلوح في الأفق".



** عالم بلا بعد أخلاقي

وفي تقييمه لقرارات محكمة العدل الدولية المتعلقة باتخاذ تدابير احترازية لحماية الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية، قال لوكيانوف: "كان من الممكن أن تكون هذه القرارات أكثر قسوة".



وأعرب عن اعتقاده بأنه "ليس لدى محكمة العدل الدولية أي قدرة على الضغط على إسرائيل وضمان تنفيذ قراراتها عليها".



واختتم قائلا: "رغم أن معظم دول العالم تؤيد هذه القرارات وتدين إسرائيل، إلا أننا للأسف نعيش في عالم يلعب فيه البعد الأخلاقي دورًا ثانويًا للغاية".-(وكالات)