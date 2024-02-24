الاحتلال يُعدم 100 ألف شتلة في غزة (صور)

وتبلغ مساحة المشتل نحو 13 دونما وتستخدمه البلدية في تشجير الشوارع والحدائق والمؤسسات وتحسين البيئة في مدينة غزة.



وقالت البلدية في صفحتها على منصة "إكس": "بلغ عدد الأشجار التي جرفها الجيش الإسرائيلي منذ بدء العدوان نحو 55 ألف شجرة في الحدائق وجزر الشوارع والأرصفة ومزارع المواطنين".





وطالبت مختلف المنظمات الدولية المعنية بالبيئة بـ"إدانة جرائم الاحتلال بحق البيئة والإسراع في المساعدة في إعادة ما دمره الاحتلال من مرافق بيئية وإنقاذ الأوضاع والحد من انتشار الأمراض والأوبئة الناجم عن تدمير البيئة في القطاع".ودخلت الحرب في غزة، اليوم السبت، يومها الـ141 حيث يتواصل القصف على مختلف محاور القطاع في ظل وضع إنساني كارثي.



وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت في آخر حصيلة لها أمس الجمعة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29514 شهيدا و69616 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

