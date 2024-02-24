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الدقهلية: جثة طالب مشطورة لنصفين.. والقاتل أستاذ الفيزياء

2/24/2024 4:24:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعترف "محمد.ع.ع.ا"،26 عاما، مدرس فيزياء، المتهم بقتل طالب، أمام الأجهزة الأمنية، أن ما دفعه لارتكاب الجريمة و قتل الطالب إيهاب أشرف عبدالعزيز، وتقطيع جثته إلى ثلاثة أجزاء وتقسيمها الى أشلاء وضعها بأماكن متفرقة، وأنه خلال الآونة الأخيرة يمر بضائقة مالية، كونه مدين بمبالغ مالية كبيرة، ولا يستطيع سدادها، ولعلمه بأن والد المجني عليه ميسور ماديا، فكر فى التخلص منه بقتله وإخفاء جثته بعد تقسيمها لأشلاء ومطالبة ذوية هاتفيا بمبلغ مالي.
وأقر المتهم انه استغل تواجده بمفرده رفقة المجني عليه بغرفة الدروس الخصوصية، التي يمارس بها عمله كمدرس لمادة الفيزياء وقام بقتله بسكين والتخلص منه.

واضاف انه قام بتقسيم الجثة الى ثلاثة أجزاء"نصف سفلي- جزع- رأس"،ووضع أحشاء المجني عليه داخل كيس بلاستيكي والقي الجزء السفلي بمنطقة بحر التبين، والجزع بمجرى مائي بمنطقة 21 الأمل بحفير شهاب الدين فى محاولة منه لإخفاء جريمته.

وأوضح أنه لم يستطع استكمال مساومته لأسرة المجني عليه هاتفيا بعد الانتشار الأمني الكثيف والواسع داخل القرية بنطاق وقوع الجريمة وخشيته من افتضاح أمره.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة الدقهلية قد توصلت الى مرتكب واقعة مقتل الطالب ايهاب اشرف عبدالعزيز، 16 ومقيم قرية 7 ثابت بمركز الستاموني ليتبين ان وراء ارتكاب الواقعة مدرس فيزياء يتلقى المجني عليه لديه درس خصوصي.

وتوصلت الأجهزة الأمنية الى قطعة من الخيش كبيرة الحجم داخل غرفة الدروس الخصوصية، التي كان يتواجد بها الطالب وفقا لأخر رؤية من قبل بعض الطلاب زملائه ليتم العثور على قطعة الخيش، وبها أثار دماء وهى من ذات النوع التي عثر بداخلها على الجزء السفلي ملفوف وملقي بجانب أحد المصارف المائية.

وأجرت الأجهزة الأمنية، مطابقة اخرى لقطعة الخيش التي عثر عليها بداخل غرفة الدرس، والقطعة التي عثر بداخلها على الجزء السفلي ليتبين انها غير منتظمة الحواف من آثار قطع ومضاهاة القطعة المدممة المعثور على الجثمان بداخلها تكاملت معها تماما وتبين اقتصاص القطعة الاولي من القطعة المعثور عليه. اليوم السابع

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