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إصابة 7 جنود وضباط من جيش الاحتلال في معارك غزة

2/24/2024 4:24:33 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 7 من ضباطه وجنوده خلال معارك الخميس الماضي في قطاع غزة، وأوضح أن قواته من الفرقة 162 تواصل القتال في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
وتحدث جيش الاحتلال عن معارك ضارية تخوضها قواته في مواجهة المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوبي القطاع.

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