إصابة 7 جنود وضباط من جيش الاحتلال في معارك غزة

إصابة 7 جنود وضباط من جيش الاحتلال في معارك غزة
التاريخ
2/24/2024 4:24:33 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلن الجيش الإسرائيلي
إصابة 7 من ضباطه وجنوده خلال معارك الخميس الماضي في قطاع غزة، وأوضح أن قواته من
الفرقة 162 تواصل القتال في حي الزيتون جنوب مدينة غزة.
وتحدث جيش الاحتلال عن
معارك ضارية تخوضها قواته في مواجهة المقاومة الفلسطينية في خان يونس جنوبي
القطاع.
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