صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لحرب الإبادة على القطاع

صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لحرب الإبادة على القطاع
التاريخ
2/24/2024 4:24:12 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في
غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و606 شهداء، و69 ألفا و737
مصابا.
وأوضحت الوزارة أن
الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا و123 مصابا خلال
الـ24 ساعة الماضية.
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