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صحة غزة تعلن حصيلة جديدة لحرب الإبادة على القطاع

2/24/2024 4:24:12 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 29 ألفا و606 شهداء، و69 ألفا و737 مصابا.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع راح ضحيتها 92 شهيدا و123 مصابا خلال الـ24 ساعة الماضية.

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