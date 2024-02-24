Saturday, 24 February 2024 01:43 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كريم تطلق Dineout في الأردن

2/24/2024 4:24:11 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أطلقت كريم، التطبيق الرائد المتعدد الخدمات في المنطقة، خدمة DineOut الجديدة داخل تطبيقها لفرصة إكتشاف أفضل المطاعم والمقاهي في عمّان، مع تخفيضات تصل إلى 25٪ لمشتركي Careem Plus.

يمكن الآن للعملاء استخدام خدمة DineOut على تطبيق كريم للعثور على أفضل المطاعم والمقاهي في جميع أنحاء عمّان باستخدام فلاتر تشمل مواقع وأسعار ومطابخ مختلفة. ويمكنهم أيضاً الاستمتاع بتجربة شاملة ومتكاملة من خلال حجز رحلة عبر كريم إلى أي مكان من إختيارهم ودفع فاتورة المطعم والاستفادة من التخفيضات بشكل مباشر عن طريق DineOut. وتقدم هذه الخدمة مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي التي تلبي كافة الأذواق والرغبات مثل بافلو وينجز آند رينجز وكاسبر آند غامبينيز وليمون وكافيه سوشال وفوركا.

ويمكن لعملاء كريم الوصول لهذه الخصومات عن طريق Careem Plus، برنامج الاشتراك الشهري الأول من نوعه في الأردن، والذي يوفر قيمة توفيرية أكبر للعملاء. ويحصل عملاء كريم عن طريق DineOut على خصومات تصل إلى 30% على أكثر من 150 مطعم في عمّان. وتشمل فوائد Careem Plus توفير خدمة التوصيل المجانية غير المحدودة على الطلبات من آلاف المطاعم، و10% رصيد كريم مرتجع على 10 رحلات. كما يوفر مشتركي Careem Plus في الأردن حوالي 20 دينار أردني شهريًا مقابل رسوم شهرية قيمتها 2.99 دينار أردني فقط.

وعلقت فرح عودة، المدير العام لكريم في الأردن، قائلة: "نحن ملتزمون في كريم بتوفير تجارب ممتعة لعملائنا، ويشمل ذلك مجموعة متنوعة من خيارات الطعام التي تغطي جميع مناطق عملنا. لقد أصبحنا اليوم المنصة المفضلة لطلب الطعام للعديد من الأشخاص، ويسعدنا الآن أن نطلق خدمة DineOut وهي تجربة أولى من نوعها في الأردن. لقد لاحظنا ببساطة وجود فجوة كبيرة و قررنا سدها عن طريق DineOut لنتأكد بذلك تقديمنا تجربة شاملة لعملائنا للاستمتاع بكل ما يتعلق بتناول الطعام ولنرضي كافة الرغبات والأذواق".

وأضافت عودة: DineOut هو الدليل المثالي لما يوفره قطاع المطاعم والمقاهي في عمان، فهو يضمن عدم تفويت العملاء للأماكن الخفية التي تجعل هذا القطاع أكثر حيوية. لم يعد هناك حاجة للاستفسار عن أفضل الأماكن عن طريق محركات البحث العامة والآراء المتنوعة لمختلف رواد المطاعم والمقاهي، فكل شيء متاح الآن على DineOut بهدف مساعدة العملاء على خلق تجارب لا تُنسى".

انطلقت "كريم" في الأردن عام 2015، وتتواجد الآن في عمان وإربد والزرقاء. وتقدم كريم مجموعة واسعة من الخدمات لتلبية الاحتياجات المختلفة لعملائها بما في ذلك خدمة توصيل الركاب وتوصيل الطعام والمحلات التجارية و DineOut بالإضافة إلى خدمة Careem Box لتوصيل احتياجات العملاء والشركات عند الطلب. ويذكر أن Careem Plus هي خدمة اشتراك شهري تقدم خصومات ومزايا حصرية لمستخدميها.

يمكن للعملاء الوصول إلى مجموعة خدمات كريم عن طريق تحميل أحدث إصدار من التطبيق من متجر تطبيقات آبل، غوغل بلاي، أو عبر التحميل المباشر لنظام الأندرويد.

MENAFN24022024000072011014ID1107893592

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث