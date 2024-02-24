7 أسباب تدعوك لتناول الشمندر يوميا‬

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أفادت مجلة "فرويندين" الألمانية بأن الشمندر أو ما يعرف بالبنجر الأحمر يحتوي على العديد من المواد الهامة والمفيدة للجسم مثل فيتامين "بي" والحديد والماغنسيوم والبوتاسيوم، فضلا عن بعض العناصر الغذائية التي لا تتوفر إلا في عدد قليل من الأطعمة.
وفيما يلى بعض فوائد الشمندر:
1- خفض ضغط الدم
يمتاز الشمندر بأنه غني بالنترات التي يتم تحويلها في الجسم إلى أكسيد النيتريك nitric oxide، الذي يعمل على توسعة الأوعية الدموية بحيث يمكن نقل الأكسجين والمواد الغذائية بشكل أفضل، كما أن تحسين الدورة الدموية يقلل من ضغط الدم.
2- الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب
يحتوي الشمندر على الكثير من البيتين Betaine وحمض الفوليك -وهو نوع من أنواع فيتامين "بي"- اللذين يؤديان إلى خفض الكولسترول في الدم، وهو ما يمنع الأمراض الشريانية ويحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.
3- تعزيز القدرة على التحمل
تعمل النترات Nitrate الموجودة في الشمندر على تعزيز القدرة على التحمل، وقد أكدت الدراسات التي أجريت مع رياضيين على هذا التأثير الإيجابي.
4- تحسين وظائف المخ
يساعد أكسيد النيتريك على توسعة الأوعية الدموية والموجودة كذلك بالمخ، وتتضح هذه الميزة خاصة لدى كبار السن، وهنا يعمل الشمندر كمحرك للدماغ.
5- دعم وظائف الكبد
يمكن أن يساعد تناول الشمندر يوميا على تقليل تراكم الدهون في الكبد، وهذا بسبب البيتين الذي يعزز من وظائف الكبد ويقلل أيضا من نسبة الكولسترول.
6- المساعدة في علاج الأمراض المزمنة
يحتوي الشمندر على كمية كبيرة من البيتالين Betalain، وهو من فئات مضادات الأكسدة Antioxidants والالتهابات، التي تعالج الجذور الحرة وتخفف من الأمراض المزمنة والالتهابات المختلفة.
7- المساعدة على الهضم
يعد الشمندر من الأطعمة الغنية بالألياف، ولذلك فهو يقلل من خطر الإصابة بالإمساك، كما أن يمتاز بتأثير إيجابي على الهضم. -وكالات
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