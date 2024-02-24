7 أسباب تدعوك لتناول الشمندر يوميا‬











1- ‫خفض ضغط الدم

‫يمتاز الشمندر بأنه غني بالنترات التي يتم تحويلها في الجسم إلى أكسيد ‫النيتريك nitric oxide، الذي يعمل على توسعة الأوعية الدموية بحيث يمكن نقل ‫الأكسجين والمواد الغذائية بشكل أفضل، كما أن تحسين الدورة الدموية يقلل ‫من ضغط الدم.



2- ‫الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب

‫يحتوي الشمندر على الكثير من البيتين Betaine وحمض الفوليك -وهو نوع من ‫أنواع فيتامين "بي"- اللذين يؤديان إلى خفض الكولسترول في الدم، وهو ما ‫يمنع الأمراض الشريانية ويحد من خطر الإصابة بأمراض القلب.



3- ‫تعزيز القدرة على التحمل

‫تعمل النترات Nitrate الموجودة في الشمندر على تعزيز القدرة على التحمل، وقد ‫أكدت الدراسات التي أجريت مع رياضيين على هذا التأثير الإيجابي.



4- ‫تحسين وظائف المخ

‫يساعد أكسيد النيتريك على توسعة الأوعية الدموية والموجودة كذلك بالمخ، ‫وتتضح هذه الميزة خاصة لدى كبار السن، وهنا يعمل الشمندر كمحرك للدماغ.





5- ‫دعم وظائف الكبد

يمكن أن يساعد تناول الشمندر يوميا على تقليل تراكم الدهون في الكبد، ‫وهذا بسبب البيتين الذي يعزز من وظائف الكبد ويقلل أيضا من نسبة ‫الكولسترول.



6- ‫المساعدة في علاج الأمراض المزمنة

‫يحتوي الشمندر على كمية كبيرة من البيتالين Betalain، وهو من فئات مضادات الأكسدة Antioxidants ‫والالتهابات، التي تعالج الجذور الحرة وتخفف من الأمراض المزمنة ‫والالتهابات المختلفة.



7- ‫المساعدة على الهضم

‫يعد الشمندر من الأطعمة الغنية بالألياف، ولذلك فهو يقلل من خطر الإصابة ‫بالإمساك، كما أن يمتاز بتأثير إيجابي على الهضم. -وكالات

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