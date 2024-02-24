20% ارتفاع أسعار اللحوم المبردة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) طارق الدعجة خلال جولة على الأسواق لوزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تجار أسعار اللحوم المبردة ارتفعت بنسة 20 ٪ من بداية العام الحالي.
التجار اكدوا ان الارتفاع ناتج عن ارتفاع كلف الشحن جراء أزمة منطقة البحر الأحمر وباب المندب.
واشاروا الى توفر جميع الأصناف في السوق المحلية بكميات كبيرة بالإضافة إلى توفر بدائل واسعة للصنف الواحد بأسعار تناسب دخول المواطنين.
واكدوا انخفاض العديد من السلع الغذائية الرمضانية عن المستويات التي سجلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسب متفاوته.
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