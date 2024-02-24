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20% ارتفاع أسعار اللحوم المبردة

2/24/2024 4:24:10 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طارق الدعجة
خلال جولة على الأسواق لوزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي تجار أسعار اللحوم المبردة ارتفعت بنسة 20 ٪ من بداية العام الحالي.


التجار اكدوا ان الارتفاع ناتج عن ارتفاع كلف الشحن جراء أزمة منطقة البحر الأحمر وباب المندب.


واشاروا الى توفر جميع الأصناف في السوق المحلية بكميات كبيرة بالإضافة إلى توفر بدائل واسعة للصنف الواحد بأسعار تناسب دخول المواطنين.


واكدوا انخفاض العديد من السلع الغذائية الرمضانية عن المستويات التي سجلتها خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسب متفاوته.

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