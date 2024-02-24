لقاء قطاع الصناعات العلاجية واللوازم الطبية الأردني والوفد العُماني

MENAFN - Alghad Newspaper)برئاسة ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني السيد قيس بن محمد اليوسف، لمتابعة مخرجات الزيارة الملكية السامية التي انعقدت في تشرين أول /2022 الى سلطنة عُمان.

وجمعت جلالة الملك عبد الله الثاني بأخيه جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان سلطنة عُمان والتي سلطت الضوء على الفرص والإمكانيات الاستثمارية المتاحة بين البلدين وأهمية تنميتها وتعزيزها. ومتابعة الزيارة التي تمت من قبل جهاز الاستثمار العُماني الى المملكة في بداية العام الماضي لغايات دراسة أطر التعاون بين البلدين وتعزيز الشراكة الأردنية العُمانية وتأكيدها في مختلف المجالات.



وأكد الأطرش بأن غرفة صناعة الأردن تسعى لتعزيز سبل التعاون مع الجانب العُماني من خلال مضاعفة حجم التبادل التجاري للاستفادة من الاتفاقيات التي تربط بين البلدين مع أغلب أسواق العالم لنقل وتوطين التكنولوجيا وزيادة الاستثمارات في كافة المجالات وزيادة حجم التبادل التجاري وخلق شراكات صناعية بما يتناسب مع طموحات البلدين والإمكانيات الإنتاجية والتصديرية المتاحة، حيث أن الأردن يزخر بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والجديرة باهتمام الاشقاء العُمانيين مشيراً إلى تحقيق العديد من الإصلاحات الاقتصادية الهادفة لتحسين بيئة الأعمال في الأردن والتي تتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي 2033.

وأفاد الأطرش بأنه تم تنسيق زيارات ميدانية خاصة للوفد العُماني إلى بعض المصانع الدوائية الأردنية حيث تمت الإشادة من قبل الوفد العُماني إلى مدى تطور الصناعات الدوائية في الأردن وعمالتها الماهرة وتنوع منتجاتها ذات الجودة العالية.



وأشار وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني السيد قيس بن محمد اليوسف خلال كلمته إلى العلاقات التجارية المتينة والشراكات التجارية منذ القدم بين الأردن وعُمان وأكّد بأن هذا اللقاء سينبني عليه طموحات أكبر في تنمية العمل المشترك ودفع مقومات التكامل نحو آفاقٍ أكثر اتساعًا؛ لبناء اقتصادٍ تنافسي، متفاعل مع اقتصادات العالم، فضلاً عن سعي الجانبين إلى تقديم كافة التسهيلات والحوافز والممكنات التي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام.



وأكّد اليوسف على أهمية تعزيز العلاقات التجاريّة بين سلطنة عُمان والمملكة الأردنية الهاشمية بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، وأن هنالك سعي أكبر لتوطيد العلاقات الاقتصاديّة وتعزيز مجالات التعاون التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية والتي من شأنها أن تساهم في توفير فرص العمل وتعزز التنمية المستدامة في كلا البلدين خصوصاً مع تعدد وتنوع الحوافز الاستثمارية التي تقدمها سلطنة عُمان.



ومن الجدير بالذكر اتفاق الجنابان على عقد لقاءات لاحقة موسعة بين المختصين من الجانبين في قطاع الأدوية البشرية والبيطرية لبحث وتعميق سبل التعاون بما فيه تحقيق التطور والتميز للقطاع الدوائي في كلا البلدين.