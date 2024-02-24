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ترانيم الجبيل أمسية في ليالي التأسيس - جريدة الوطن السعودية

2/24/2024 4:20:45 AM
(MENAFN- Al Watan) نظمت ليلة البارحة 23 فبراير الموسوعة العالمية للأدب العربي أدب بدعم وتمكين من هيئة الأدب والترجمة أمسية شعرية تحت مسمى ترانيم الجبيل على شاطئ الخليج العربي في مدينة الجبيل وبتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع.
شارك في الأمسية الشعراء الدكتور زاهد القرشي والشاعر علي الحازمي والشاعرة عائشة السيفي أميرة الشعراء من سلطنة عمان وأدارها الدكتور يحيى العبداللطيف.
وقد احتشد للأمسية جمهور كبير من محبي الأدب والثقافة في الجبيل حيث شاركت الأمسية بجماليّاتها احتفالات الشعب السعودي بذكرى يوم التأسيس.
وقد تميزت الأمسية بالإضافة إلى الحضور الكبير الذي ملأ جنبات المسرح الروماني وتجاوز 500 ضيفا بالتفاعل الجميل مع نصوص الشعراء التي بدأت بالتغني بالوطن وأمجاده التاريخية ومستقبله الزاهر.
وقد حضر الأمسية لفيف من الشعراء والأدباء والمسؤولين وكان في مقدمة الحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بالجبيل المهندس محمود بن صالح الذيب والأستاذ ذعار المطيري مدير عام الخدمات المساندة بالهيئة والأستاذ فهد الملحم مدير إدارة الخدمات الاجتماعية بالهيئة
وقد عبر الحضور عن دهشتهم وسعادتهم الغامرة بهذه اللفتة الكريمة من هيئة الأدب والنشر والترجمة التي دعمت ومكنت لهذه الفعالية النوعية التي تهدف إلى جعل الأدب جزءا من حياة المواطنين وتعزيز الثقافة في المجتمع.
وقد أقيمت الأمسية في الهواء الطلق في المسرح الروماني على شاطئ الفناتير في ليلة فاتنة من ليالي التأسيس وذكرى بداية هذا الوطن المعطاء.

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