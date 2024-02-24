الأهرامات المصرية تحتضن حدث إطلاق علامة Itel التجارية لعام 2024 الأكبر في الصناعة

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تستعد شركة itel، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الحياة الذكية والملتزمة بتوفير منتجات إلكترونية استهلاكية عالية الجودة بأسعار معقولة، لإعادة رسم ملامح هويتها بإطلاقها شعارًا جديدًا في أهرامات الجيزة العظيمة في مصر يوم 22 من فبراير. ولن تجسد هذه المناسبة المهمة التطور الكبير الذي شهدته صورة علامة itel التجارية فحسب، بل ستكون أيضًا بمثابة منصة للمشاركة والاحتفال بصحبة شركاء وعملاء مرموقين على مستوى العالم، وخاصةً العملاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لا يعكس حفل إزاحة الستار المعقود في الأهرامات المصرية التزام شركة itel بالابتكار التكنولوجي فحسب بل بتوفير تجربة آسرة لا تنسى للحاضرين أيضًا. سيبدأ الحدث بعرض مذهل للألعاب النارية الذي يهيئ الأجواء لاستقبال أمسية احتفالية يترقب فيها الحضور الكثير، تعقبها كلمة افتتاحية ملهمة. وبعد ذلك، سيستمتع الحضور بعرض الشعار الآسر، حيث سيُكشف النقاب عن تصميم الشعار الجديد مصحوبًا بشرح وافٍ لأهميته الكبيرة بالنسبة لهوية علامة itel التجارية.

في إطار الحدث، ستطلق شركة itel رسميًا سلسلة الهواتف الذكية المرتقبة itel P55، بما في ذلك P55+‎ وP55 وP55 5G، والتي تتميز بثلاث ترقيات تكنولوجية كبيرة: تكنولوجيا PowerCharge بقدرة 45 واط مع شحن ذكي ثلاثي السرعات؛ ومساحة ألعاب iBoost، لتحسين تجربة الألعاب. وأول هاتف ذكي يدعم 5G من شركة itel، وهو P55 5G، الذي يوفر تجربة تصفح سريعة لعملاء شبكة 5G المبتدئين في الأسواق الناشئة.

بالإضافة إلى إطلاق سلسلة الهواتف الذكية، قدمت أيضًا شركة itel مجموعة من إكسسوارات الحياة الذكية، ومنها الساعة الذكية E1 التي تتضمن ميزات رائعة، مثل مراقبة نسبة الأكسجين في الدم وتتبع ضربات القلب ومتابعة الحالة الصحية، وسماعة الأذن الذكية BudsAce، التي تتضمن ميزات مذهلة، مثل تقليل الضوضاء وجودة الصوت الفائقة، والأجهزة المنزلية الأخرى الموثوقة ذات الأسعار المعقولة وأجهزة إلكترونية مبتكرة للأطفال، في ضوء التزامها بتقديم منتجات تعزز أسلوب الحياة الذكية الشامل.

صرح Steven Yang، المدير الإقليمي في شمال إفريقيا في شركة itel، قائلاً: "يسعدنا الترحيب بالشركاء الكرام وممثلي وسائل الإعلام البارزين وقادة الرأي المؤثرين في حفل إزاحة الستار الكبير في الأهرامات المصرية". "هذا الحدث ليس مجرد منصة لإطلاق المنتجات، بل فرصة لعمليات التبادل الودي وتعزيز العلاقات الوثيقة مع العملاء وتعزيز سبل التعاون المستقبلي ومد جسور التواصل الوثيق الطويل المدى مع شركائنا الكرام. ونحن نهدف إلى إظهار مستوى الخدمة منقطع النظير الذي تقدمه علامة itel التجارية الدولية، مؤكدين على التزامنا بمد جسور التواصل المستمر في هذه المنطقة الحيوية النابضة بالحياة."

يرمز هذا اللقاء الذي تحتضنه الأهرامات المصرية، إحدى عجائب الدنيا الثمانية، إلى انتقال شركة itel إلى عصر جديد جريء قوامه الابتكار والتميز الدائم. استعد لمشاهدة إزاحة الستار عن فصل جديد من تراث العلامة التجارية، الذي لا يعكس التزامها الراسخ بتقديم تقنيات متقدمة فحسب، بل بتوفير تجربة راقية غامرة أيضًا.

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