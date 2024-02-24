الأهرامات المصرية تحتضن حدث إطلاق علامة Itel التجارية لعام 2024 الأكبر في الصناعة

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تستعد شركة itel، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الحياة الذكية والملتزمة بتوفير منتجات إلكترونية استهلاكية عالية الجودة بأسعار معقولة، لإعادة رسم ملامح هويتها بإطلاقها شعارًا جديدًا في أهرامات الجيزة العظيمة في مصر يوم 22 من فبراير. ولن تجسد هذه المناسبة المهمة التطور الكبير الذي شهدته صورة علامة itel التجارية فحسب، بل ستكون أيضًا بمثابة منصة للمشاركة والاحتفال بصحبة شركاء وعملاء مرموقين على مستوى العالم، وخاصةً العملاء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
لا يعكس حفل إزاحة الستار المعقود في الأهرامات المصرية التزام شركة itel بالابتكار التكنولوجي فحسب بل بتوفير تجربة آسرة لا تنسى للحاضرين أيضًا. سيبدأ الحدث بعرض مذهل للألعاب النارية الذي يهيئ الأجواء لاستقبال أمسية احتفالية يترقب فيها الحضور الكثير، تعقبها كلمة افتتاحية ملهمة. وبعد ذلك، سيستمتع الحضور بعرض الشعار الآسر، حيث سيُكشف النقاب عن تصميم الشعار الجديد مصحوبًا بشرح وافٍ لأهميته الكبيرة بالنسبة لهوية علامة itel التجارية.
في إطار الحدث، ستطلق شركة itel رسميًا سلسلة الهواتف الذكية المرتقبة itel P55، بما في ذلك P55+ وP55 وP55 5G، والتي تتميز بثلاث ترقيات تكنولوجية كبيرة: تكنولوجيا PowerCharge بقدرة 45 واط مع شحن ذكي ثلاثي السرعات؛ ومساحة ألعاب iBoost، لتحسين تجربة الألعاب. وأول هاتف ذكي يدعم 5G من شركة itel، وهو P55 5G، الذي يوفر تجربة تصفح سريعة لعملاء شبكة 5G المبتدئين في الأسواق الناشئة.
بالإضافة إلى إطلاق سلسلة الهواتف الذكية، قدمت أيضًا شركة itel مجموعة من إكسسوارات الحياة الذكية، ومنها الساعة الذكية E1 التي تتضمن ميزات رائعة، مثل مراقبة نسبة الأكسجين في الدم وتتبع ضربات القلب ومتابعة الحالة الصحية، وسماعة الأذن الذكية BudsAce، التي تتضمن ميزات مذهلة، مثل تقليل الضوضاء وجودة الصوت الفائقة، والأجهزة المنزلية الأخرى الموثوقة ذات الأسعار المعقولة وأجهزة إلكترونية مبتكرة للأطفال، في ضوء التزامها بتقديم منتجات تعزز أسلوب الحياة الذكية الشامل.
صرح Steven Yang، المدير الإقليمي في شمال إفريقيا في شركة itel، قائلاً: "يسعدنا الترحيب بالشركاء الكرام وممثلي وسائل الإعلام البارزين وقادة الرأي المؤثرين في حفل إزاحة الستار الكبير في الأهرامات المصرية". "هذا الحدث ليس مجرد منصة لإطلاق المنتجات، بل فرصة لعمليات التبادل الودي وتعزيز العلاقات الوثيقة مع العملاء وتعزيز سبل التعاون المستقبلي ومد جسور التواصل الوثيق الطويل المدى مع شركائنا الكرام. ونحن نهدف إلى إظهار مستوى الخدمة منقطع النظير الذي تقدمه علامة itel التجارية الدولية، مؤكدين على التزامنا بمد جسور التواصل المستمر في هذه المنطقة الحيوية النابضة بالحياة."
يرمز هذا اللقاء الذي تحتضنه الأهرامات المصرية، إحدى عجائب الدنيا الثمانية، إلى انتقال شركة itel إلى عصر جديد جريء قوامه الابتكار والتميز الدائم. استعد لمشاهدة إزاحة الستار عن فصل جديد من تراث العلامة التجارية، الذي لا يعكس التزامها الراسخ بتقديم تقنيات متقدمة فحسب، بل بتوفير تجربة راقية غامرة أيضًا.
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